日本人メンバーも所属のizna、K-POP授賞式「Visa×2026 MAMA AWARDS」アンバサダーに就任

ガールズグループ izna（イズナ）が、「Visa×2026 MAMA AWARDS」のアンバサダーに抜擢された。

K-POP授賞式「MAMA AWARDS」は、グローバル決済技術企業Visa（ビザ）とのスポンサーシップを2029年まで延長した。こうしたなか、iznaが「Visa×2026 MAMA AWARDS」アンバサダーに選ばれ、注目を集めている。

iznaは昨年開催された「2025 MAMA AWARDS」で完成度の高いライブパフォーマンスを披露したほか、「FAVORITE RISING ARTIST」を受賞し、次世代K-POPを牽引する存在としての可能性を認められた。今回、MAMA AWARDSとVisaが展開する協業キャンペーン映像に参加し、世界中のファンとつながるグローバルアイコンとしてメッセージを届ける予定だ。

（写真提供＝OSEN）izna

iznaは昨年、2ndミニアルバム『Not Just Pretty』をリリースし、多彩な魅力を表現しながら音楽的な成長を証明した。イタリアの週刊誌「PANORAMA」はiznaとのインタビューを通じて「K-POPが待ち望んでいた発見」と絶賛。イギリスの音楽誌「NME」は、2ndミニアルバム『Not Just Pretty』の収録曲『Racecar』を「THE 25 BEST K-POP SONGS OF 2025」に選出するなど、高く評価した。

iznaは音楽だけでなく、ファッションやビューティー分野でもグローバルな影響力を広げている。バン・ジミンは日本のレディースファッションブランド「FRAY I.D」の新モデルに起用され、日本人メンバーのココはコスメブランド「colorgram（カラーグラム）」のミューズに抜擢された。また、マイとココは日本を代表する大規模ファッションフェスティバルでランウェイモデルとして出演が決定するなど、多方面からラブコールを受け、“次世代スタイルリーダー”としての歩みを進めている。

なお、iznaは1月28日・29日に初の日本ファンコンサート「Not Just Pretty」を開催し、ファンと交流する予定だ。

（記事提供＝OSEN）