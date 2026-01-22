

Straight Angeli

スターダストプロモーション発の新ガールズアイドルグループ「Straight Angeli(ストレート アンジェリー）」は新曲『魔法のアンブレラ』を2月10日に各種音楽配信サービスでリリース。 ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』のエンディング主題歌に起用されることが決定した。

【写真】Straight Angeli『魔法のアンブレラ』ジャケ写

本楽曲は恋のときめきと切なさを雨に重ねたストーリーを、力強いバンドサウンドで描き出した一曲に仕上がった。また、本楽曲はドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』のエンディング主題歌に起用されることが決定。同ドラマは、高尾颯斗（ONE N' ONLY） と渡邉美穂によるダブル主演で、 一見かわいい学生に見えるが実は刑事というギャップを持つミステリアス男子・ゆかりと、アナウンススクールの講師として働く芽衣子が繰り広げるラブコメディ。2026年2月5日よりTOKYO MX、SBS、FCTで順次放送される。

Straight Angeliは、2025年11月にデビュー。 2026年1月1日にリリースした1st シングルCD『STARlighT』は、「2025/12/31 付オリコンデイリーシングルランキング」で1位を獲得、さらに「2026/1/12 付オリコン週間シングルランキング」でも2位にランクインする快挙を成し遂げた。