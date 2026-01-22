ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´Áª¹Í¹ç½É¥á¥ó¥Ð¡¼£³£¶¿ÍÈ¯É½¡ÄÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é¤ÏÂç²ñ£¶¥´¡¼¥ë¤ÎÁÒÃæÍª²ï¤é£´¿ÍÁª½Ð
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£²£²Æü¡¢ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¤ÎÁª¹Í¹ç½É¡Ê£²£´¡Á£²£·Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦»þÇ·À´¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼£³£¶¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é¤ÏÂç²ñ£¶¥´¡¼¥ë¤ÎÁÒÃæÍª²ï¤é£´¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¼¯Åç³Ø±à¤«¤é¤Ï¼ç¾£Ä£ÆÀÆÆ£¶õ¿Í¤é£µ¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷
¡¡¡Ú£Ç£Ë¡Û
¶âÂô¡¡Éö¡ÊÌðÈÄÃæ±û¡Ë
´äÀ¥¡¡ñ¥¡Ê¶½¹ñ¡Ë
Â¼¾å¡¡°ª¡ÊÂçÄÅ¡Ë
»ûÅÄ¡¡·òÂÀÏº¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë
¡¡¡Ú£Ä£Æ¡Û
·î´Ü¡¡ÂÁ°í¥¢¥Ö¡¼¥Ð¥¯¥ë¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ë
¾¾Âô¡¡Î°¿¿¡Ê¾°»Ö¡Ë
ÃæÀî¡¡¸÷À±¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡Ë
ÀÆÆ£¡¡¶õ¿Í¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡Ë
À¶¿å¡¡ºó¶ê¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡Ë
ËÒÌî¡¡¾©¡ÊÁ°¶¶°é±Ñ¡Ë
Âì¸ý¡¡âÃÂç¡ÊÁ°¶¶°é±Ñ¡Ë
¹À¥¡¡ßê¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ë
¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¥µ¥¤¥â¥ó¡¡Í§¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ë
±ÝËÜ¡¡Íèµ±¡ÊÆüÂçÆ£Âô¡Ë
º£Â¼¡¡ÂÀ¼ù¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë
¡¡¡Ú£Í£Æ¡Û
¾®¿ù¡¡Í£ÅÍ¡ÊÀ»ÏÂ³Ø±à¡Ë
¾®Á¾Ç¼¡¡ÁÕ¡Ê¾°»Ö¡Ë
ÌÚ²¼¡¡±Ê°¦¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡Ë
»°±º¡¡½Õ¿Í¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡Ë
²µÀî¡¡Ãè¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ë
¸ÅÀî¡¡Áó¿¿¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ë
¿åÂô¡¡Æá·î¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡Ë
Èõ¸ý¡¡¼®²»¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡Ë
¿û°æ¡¡àèÇò¡Ê¶½¹ñ¡Ë
Ê¡Åç¡¡Íª»Î¡ÊÂçÄÅ¡Ë
´ä粼¡¡Å·Íø¡ÊÂçÄÅ¡Ë
Ê¡Åç¡¡µþ¼¡¡ÊÂçÄÅ¡Ë
ËÙ¥Î¸ý¡¡±ÍÂÀ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë
¡¡¡Ú£Æ£×¡Û
¿¼À¥¡¡´´ÂÀ¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ë
±±°æ¡¡Áó¸ç¡Ê¾°»Ö¡Ë
º¬ÌÚ¡¡æÆÂç¡Ê¾°»Ö¡Ë
ÀÆÆ£¡¡Î°µ©¶õ¡ÊÅìÊ¡²¬¡Ë
»³²¼¡¡¸×ÂÀÏº¡ÊÂçÄÅ¡Ë
ÁÒÃæ¡¡Íª²ï¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë
µÜËÜ¡¡¼þÀ¬¡ÊÄëµþ¡Ë
ÂçÀÐ¡¡æûÅÍ¡Ê¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡Ë