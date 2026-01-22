成功を導いたガヤルドとウラカンの後継

ランボルギーニと聞いて思い浮かべるのは、宇宙船のようなボディにV12エンジンを載せた、大きなスーパーカーかもしれない。しかし近年の屋台骨は、スーパーSUVのウルス。実に、生産数の半分を占めるとか。

そしてアウディが経営権を握って以来、安定して売れているのが、自然吸気V10エンジンで四輪駆動の、「ジュニア」ランボルギーニ。フェラーリやポルシェに迫る操縦性を叶えた、ガヤルドとウラカンがなければ、今のような成功はなかったといっていい。



ランボルギーニ・テメラリオ・アレッジェリータ・パッケージ（英国仕様）

厳しくなる騒音規制と排気ガス規制によって、V10エンジンは消されてしまった。だが、「L411型」V8ツインターボと3基の電気モーターを与え、その次世代が誕生した。

ランボルギーニ・レヴエルトの技術を譲り受けた、フェラーリ296 GTBやマクラーレン・アルトゥーラに並ぶ、プラグイン・ハイブリッド・スーパーカーだ。話題の中心は、1万rpmのレブリミットを得た4.0L V8エンジンだろう。

計測車重は296 GTBより257kg重い1905kg

遡ること2022年、スパイフォトを狙うカメラマンは、ランボルギーニ本社でアヴェンタドールの姿を目撃した。そこには、テメラリオのパワートレインが隠れていた。イタリア・サンタアガタで組み立てられるV8エンジンは、まったく新しい設計にあった。

2基のターボで過給され、単体で800psの最高出力と74.2kg-mの最大トルクを生成。8速デュアルクラッチATとの間に、150psの駆動用モーターを実装する。



ランボルギーニ・テメラリオ・アレッジェリータ・パッケージ（英国仕様）

フロントには、左右のタイヤへ1基づつモーターを搭載。そのアキシャルフラックス・ユニットは、1基15.5kgとのこと。加速だけでなく減速にも対応し、驚異的な敏捷性を叶えている。駆動用バッテリーは3.8kWhで、キャビン中央のトンネル部分に収容される。

車重は、AUTOCCARの計測では1905kgあり、296 GTBより257kg重い。ひと回り大きい、フェラーリSF90ですら207kg軽い。レヴエルトとの差は、55kgしかない。

25kg軽量化できるアレッジェリータ・パック

この重量は、ハイブリッドが原因だと断定していい。ウラカンより20％強固なシャシーはカーボンファイバー製のバスタブ構造で、ホワイトボディはアルミ製と軽い。

スタイリングへ、ウラカン以上の魅力を感じるかどうかは、意見が分かれるかも。フロントバンパーには、六角形のデイライト。その上にシャープなヘッドライトが切られている。ライトユニット直下にスリットがあり、フロントの気流が整えられる。



ランボルギーニ・テメラリオ・アレッジェリータ・パッケージ（英国仕様）

サイドには巨大なエアインテーク。カーボンセラミック・ブレーキも効果的に冷やされる。存在感は相当だが、より過激なSTOやペルフォマンテが登場するに違いない。

25kg軽量化できるアレッジェリータ・パッケージでは、カーボン製のスポイラー、エンジンカバー、リアフェンダー、ディフューザーなどを獲得。リアウインドウは、スマホにも用いられるゴリラガラスで、サイドはポリカーボネート製になる。

入念に検討された運転姿勢 物理スイッチ沢山

キャビンは、シートの取付角度や操縦系の配置が、入念に検討されたことが明らか。座面はやや高めながら、急傾斜したフロントガラスの後ろへ、運転しやすい体勢で座れる。斜め後方の小さな三角窓が効果的で、外界の視認性も良い。

重要な機能には、実際に押せる物理スイッチが割り当てられる。その質感は、10年ほど前のアウディのように高品質。ウインカーは、ステアリングホイール上のパッドで操作する。シフトパドルが巨大で、レバーでは具合が悪かったのだろう。



ランボルギーニ・テメラリオ・アレッジェリータ・パッケージ（英国仕様）

ダンパーやパワートレインのモード、ノーズリフト、ヘッドライト、運転支援システムなども、ステアリングホイール側へ集約。すべて手元で操作できる。ソナス・ファーベル社製サウンドシステムが搭載され、ロードノイズが効果的に遮断される。

シリアスな雰囲気のアルカンターラ内装

標準のコンフォート・シートは座り心地が良く、ヒーターとベンチレーションを内蔵する。後方のファイアウォールへ備わる、小物用ネットはオプション。センターコンソールには、小さな小物入れがあるものの、スマホの置き場にも困る可能性はある。

内装はアルカンターラで上質。試乗車はアレッジェリータ・パッケージが組まれ、通常よりカーボン・トリムの面積が多く、シリアスな雰囲気で仕上がっていた。アド・ペルソナという名のパーソナライズ・メニューで、ラグジュアリーにすることも難しくない。



ランボルギーニ・テメラリオ・アレッジェリータ・パッケージ（英国仕様）

タッチモニターの操作性は余り良くないが、ポルシェのトラック・プレシジョンに似た、サーキット・データロガー機能を実装。撮影用の4Kカメラを、3台組むこともできる。

