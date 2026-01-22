ºäÅì¶Ì»°Ïº¡¡30Ç¯¤Ö¤ê¿·¶¶±éÉñ¾ìËÜ¸ø±é½Ð±é¡¡ÉñÍÙ·à¡ÖÄ¹ºê½½Æó·Ê¡×¶¦±é¡¦¿ÊÆ£³Ø¤ò¾Î»¿¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê75¡Ë¤¬22Æü¡¢4·î8Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖºäÅì¶Ì»°ÏºÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡ÊÅìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¿·¶¶±éÉñ¾ì¤ÎËÜ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö»°¶Ê»å¤ÎÄ´¤Ù¡×±ÇÁüºîÉÊ¡ÖÌ´ÆóÊé¾ð¡×¤Ê¤É¼ñ¸þ¤Î°ã¤¦3ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö»°¶Ê»å¤ÎÄ´¤Ù¡×¤Ç¤Ï¼«¤é¶×¡¢»°Ì£Àþ¡¢¸ÕµÝ¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡£¡ÖÌµ»ö¤ËÃÆ¤±¤ì¤Ð¡£·ë¹½¡¢Æñ¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝµ×Ì´Æó¤ÎÌ¾²è¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÉñÍÙ·à¡ÖÄ¹ºê½½Æó·Ê¡×¤ÎÁê¼êÌò¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¿ÊÆ£³Ø¡Ê46¡Ë¤òÈ´¤Æ¤¤·¤¿¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¶Ì»°Ïº¤Ï¡ÖÉñÂæ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡È¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡É¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¿ÊÆ£¤Ï¡Ö¼«Á³È¯À¸Åª¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤¿¤é¡£·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£