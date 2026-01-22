¹­Åç»ÔÃæ¶è¤ÎÊ¿ÏÂµ­Ç°¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë³Ë¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÈã½Ú¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¡á22Æü¸á¸å

¡¡³ËÊ¼´ï¤ÎÊÝÍ­¤ä»ÈÍÑ¤ò°ãË¡¤È¤·¤¿¡Ö³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¡×¤ÎÈ¯¸ú¤«¤é5Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿22Æü¡¢¹­Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÈïÇú¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë6ÃÄÂÎ¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë³Ë¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÈã½Ú¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¾òÌó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤ëÇ¯¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤â¡¢µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£

¡¡ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡ËÂåÉ½°Ñ°÷¤Ç¡¢¹­Åç¸©ÈïÃÄ¶¨¤ÎÌ§ËÒÃÒÇ·Íý»öÄ¹¡Ê83¡Ë¤Ï¹­Åç»Ô¤ÎÊ¿ÏÂµ­Ç°¸ø±à¤Ç½ðÌ¾¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£³ËÊÝÍ­¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö³ËÊ¼´ï¤¬¿ÍÎà¤È¶¦Â¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£

³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÈ¯¸ú¤«¤é5Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤òÊÂ¤Ù¤Æºî¤é¤ì¤¿¡ÖNO¡¡MORE¡¡HIBAKUSHA¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸»ú¡£¸åÊý¤Ï¸¶Çú¥É¡¼¥à¡á22ÆüÍ¼¡¢¹­Åç»ÔÃæ¶è¤ÎÊ¿ÏÂµ­Ç°¸ø±à