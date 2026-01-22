KDDI¡¢ºæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼²ÔÆ¯¡¡¥·¥ã¡¼¥×À×ÃÏ¤Ç¡¢AI»Ù¤¨¤ë
¡¡KDDI¤Ï22Æü¡¢ºæ»Ô¤Ç·úÀß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Îºæ¹©¾ì¡Êºæ»Ô¡ËÀ×ÃÏ¤ò°ìÉô¼èÆÀ¤·¡¢ÀßÈ÷¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄÌ¾ï3¡Á4Ç¯¤«¤«¤ë¹©Äø¤ò1Ç¯°ÊÆâ¤Ë½Ì¤á¤¿¡£ÉÔºÎ»»¤ÇÊÄº¿¤·¤¿±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¹©¾ì¤¬¡¢µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ëÀßÈ÷¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¹ÀÏ©¼ÒÄ¹¤Ïºæ»ÔÆâ¤Î³«½ê¼°¤Ç¡ÖÄÌ¿®¤ÈAI¤ÎÆó¤Ä¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¿·»ÜÀß¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÂçºåºæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡£¹ñÆâ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¡Ì©À¤¬¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÝ´É¤ä½èÍý¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£AI¤ÎËÜ³Ê³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÁÀ¤¦¡£