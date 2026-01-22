プロ野球・西武の西口文也監督は22日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバーを一部発表しました。

西武は昨年と同様に1軍キャンプは宮崎県の南郷で、2軍は高知県春野でキャンプを行います。

プロ25年目を迎える栗山巧選手、中村剛也選手、21年目の炭谷銀仁朗選手について「B班スタート、ベテランなのである程度自分たちで出来るのは分かっているので本人たちに任せます」と説明しました。

新人選手については「ドラフト1位から3位までは1軍に連れて行きます。新人からは3人だけ」とコメント、2025年1位の小島大河選手、2位の岩城颯空投手、3位の秋山俊選手の南郷スタートを明言しました。

オフシーズンにメジャー挑戦を表明するも西武残留が決定した郄橋光成投手は2月1日から南郷で合流予定、開幕投手については「まだ決めていない」と話し、発表自体も2月か3月かいつになるかは未定としました。

また、プロ入り後1軍出場のない育成4年目の是澤涼輔選手、育成2年目の冨士大和投手と佐藤爽投手は南郷スタート。「昨年の秋のキャンプを見て光る物があって、いいところを見せてくれたので見てみたい。愛も込めて」と説明しました。