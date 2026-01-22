½Å·Ä¤ÎÆüËÜÁíÎÎ»ö1¥«·î°Ê¾å¶õÀÊ¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¡¢¿Í»ö¤ÎÆ±°Õ¤Ë±þ¤¸¤º
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñÎËÇ«¾ÊßÄÍÛ¤ÎÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤Ï¡¢¹âÅÄ¿¿Î¤»á¤¬ÁíÎÎ»ö¤È¤·¤ÆÃåÇ¤¤·¤¿¤È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç22Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¹âÅÄ»á¤ÏºòÇ¯12·î5Æü¤Ë½Å·ÄÁíÎÎ»ö¤«¤éßÄÍÛÁíÎÎ»ö¤ËÅ¾Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢½Å·ÄÁíÎÎ»ö¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï1¥«·î°Ê¾å¡¢¶õÀÊ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÃæ´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜÂ¦¤¬¿Í»ö¤ÎÆ±°Õ¡Ê¥¢¥°¥ì¥Þ¥ó¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¿Í»ö¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«ÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï22Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¼êÂ³¤¤Ë½¾¤Ã¤Æ½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï22Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢½Å·ÄÁíÎÎ»ö¥Ý¥¹¥È¤¬¶õÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ë®¿ÍÊÝ¸î¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯11·î¤Î¹â»Ô»á¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£