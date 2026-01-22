¶ðÅÄÆÁ¹»á¡¡¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¡ªËþÎÝÃÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡ÉÌÀ¤«¤¹¡¡»î¹çÁ°¤Ë²¦Äç¼£½õ´ÆÆÄ¤¬¡Ä
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Çµð¿Í3·³´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¶ðÅÄÆÁ¹»á¡Ê63¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¡¡¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½éÂÇÀÊËþÎÝ¥¢¡¼¥Á¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºù°æ¾¦¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤«¤é1980Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î1983Ç¯4·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡ËÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¤Ç¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½éÂÇÀÊ¤ÇËþÎÝ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î»þ¡¢°ìÎÝ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿ÃæÈªÀ¶¤¬»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¤ËÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¹üÀÞ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£
¡¡Åö½é¤ÏÂåÌò¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»³ËÜ¸ù»ù¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼óÇ¾¿Ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¦Äç¼£½õ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¶ðÅÄ¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¡£³«Ëë2ÀïÌÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢ÂçÍÎ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥×¥í½éÀèÈ¯¤Î±¦ÅÄ°ìÉ§¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖµîÇ¯7ËÜÃæ3ËÜ¡¢¤¢¤ÎÅê¼ê¤«¤éÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2·³¤ÇÁ°Ç¯¤Ë7ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿¤¦¤Á¤Î3ËÜ¤¬±¦ÅÄ¤«¤é¡£²¦½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÁêÀ¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ê¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢µÞ¤¤çÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö±¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡£·ë¹½¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÎÏ¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Äµå¼ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Î¿Í¡£ºÇ¸å¥«¡¼¥Ö¤ò¥Ý¥ó¤ÈÅê¤²¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¥Ý¥ó¤È½¦¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¡Ê¥ì¥¸¡½¡¦¡Ë¥¹¥ß¥¹¡¢¸¶¡ÊÃ¤ÆÁ¡Ë¤µ¤ó¡¢Ã¸¸ý¡Ê·û¼£¡Ë¤µ¤ó¤«¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦¶½Ê³¤·¤Æ¤ë¤ÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÁ´°÷¤¬¡È¤æ¤Ã¤¯¤êÍè¤¤¡ª¡É¡È¡ÊÁ°¤ÎÁö¼Ô¤ò¡ËÈ´¤¯¤Ê¤è¡ª¡É¤Ã¤Æ¡Ä¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¶ðÅÄ»á¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Î¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ1·³¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÂåÂÇ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÇÔÀï½èÍýÂåÂÇ¤°¤é¤¤¤Ç»°¿¶¤«¥»¥«¥ó¥É¥´¥íÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì2²ó¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤é2·³¤ËÌá¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¡Ê¤³¤ì¤òµ¡¤Ë1·³¤Ë¡ËÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£