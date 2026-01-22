¡Ö¹ñÊõ¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¤Î±¢¤Ç¡ÄÇÀÂ¼²ÎÉñ´ì¤ÏÂ¸Â³¤Î´íµ¡¡¢Ï·ÂÎ¤Ë¤à¤ÁÂÇ¤Á¡Ö¿ôÇ¯Àè¤Ï¸ø±é¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¤«¤Ä¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÇÀÂ¼²ÎÉñ´ì¤ÏÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ÎÃæ¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î³Æ²ÎÉñ´ìÃÄÂÎ¤ÏÅÁÅý¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í°÷³ÎÊÝ¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÌÀîÊæ¹â¡Ë
²ñ°÷¹âÎð²½
¡¡¡ÖÏ·ÂÎ¤Ë¤à¤Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²¡¢£³Ç¯Àè¤Ï¸ø±é¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¡£ºÂ´Ö»Ô¤Ç²ÎÉñ´ì¤Î¸ø±é¤äÉáµÚ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÆþÃ«²ÎÉñ´ì²ñ¤ÎÅçÂ¼ÍøÌÀ²ñÄ¹¡Ê£¸£µ¡Ë¤Ï¶ì¤·¤¤¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÂ´Ö»Ô¼þÊÕ¤Ç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¤Þ¤Çº×ÅµÍ¾¶½¤È¤·¤ÆÇÀÂ¼²ÎÉñ´ì¤¬¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÀïÁè¤ä¹âÎð²½¤ÇÃæÃÇ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£¹£¹£¶Ç¯¤Ë»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÇÆ±²ñ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎãÇ¯½©º¢¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºÂ´Ö»ÔÌ±·Ý½Ñº×¤Ç¸ø±é¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢²ñ°÷Ìó£´£°¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ãæ¿´¤Ï£·£°ºÐÂå°Ê¾å¡£¶áÇ¯¤Ï²ñ°÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¹âÎð²½¤ËÈ¼¤Ã¤¿±é¼ÔÉÔÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ºòÇ¯£³·î¤Ë¤Ï»Ô¤Ç¹â¹»À¸°Ê²¼¤Î²ÎÉñ´ì¶µ¼¼¤Î»²²Ã¼Ô¤òÊç¤Ã¤¿¤¬¡¢±þÊç·ï¿ô¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Î·ÝÇ½¤È¤·¤ÆÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¡£
¡¡¸©Æâ¤ÇÇÀÂ¼²ÎÉñ´ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤Î¿ô¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¶¿ÅÚ·ÝÇ½ÊÝÂ¸ÃÄÂÎ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÁ´ÆüËÜ¶¿ÅÚ·ÝÇ½¶¨²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆþÃ«²ÎÉñ´ì²ñ¤Ê¤É¡¢¸©Æâ£´ÃÄÂÎ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¡£
¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¡¢³¤Ï·Ì¾»Ô¤ÎÂçÃ«·ÝÇ½ÊÝÂ¸²ñ²ÎÉñ´ìÉô²ñ¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¤Î²ÎÉñ´ì¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÐÄ¥¼ø¶È¤«¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¬¡¢²ñÄ¹¤Î²¬ÉôÍøÉ×¤µ¤ó¡Ê£·£·¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ³ØÆþ³Ø¸å¤ËÉô³èÆ°¤ä½Î¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬¤Ç¤¤º¡¢»²²Ã¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶¨²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤¿°½À¥»Ô¤ÎÌÜ¶å¿¬²ÎÉñ´ì²ñ¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤ËÂà²ñ¡£¹âÎð²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Î¤¿¤á¡¢£²£±Ç¯¤«¤é¤Ï³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÇÀÂ¼²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¤Î¸ø±é¾ðÊó¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖÃÏ¼Çµï¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÅìµþÅÔÃæÌî¶èÎ©Îò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´Û¤Î³Ø·Ý°÷ËÌ²ÏÄ¾»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¤¬¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°áÁõ¤ÎÃåÉÕ¤±¤Ê¤É¤âµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
½»Ì±»²²ÃÂ¥¤¹
¡¡°ìÊý¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃÄÂÎ¤â¤¢¤ë¡£ÁêÌÏ¸¶»ÔÎÐ¶è¤ÎµìÆ£ÌîÄ®ÃÏ¶è¤ÎÆ£Ìî²ÎÉñ´ìÊÝÂ¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éÄê´ü¸ø±é¤´¤È¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀß¤±¤Æ¹Ô¤¦Êý¼°¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÊÝÂ¸²ñ¤Ï°ìÅÙÆþ¤ë¤È·ÑÂ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¸åÆ£ÁÇ»Ò¤µ¤ó¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡µ¤·Ú¤ÊÃÏ°è½»Ì±¤Î»²²Ã¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢¸ø±é£±²ó¤´¤È¤Ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê»²²Ã¼Ô¤ÏÌó£±£°¿ÍÁý¤¨¤¿¡££±£±·î²¼½Ü¤Ë¤Ï±éÌÜ¡Ö¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡¡»û»Ò²°¤ÎÃÊ¡×¤ò¸ø±é¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÊÝÂ¸²ñ¤Ïº£¸å¤â¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ·Á¼°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÊÝÂ¸²ñÉû²ñÄ¹¤Îº´Æ£Ê¸ÃË¤µ¤ó¡Ê£·£³¡Ë¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿º¢¤È¤Ï¼Ò²ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤¬¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¿Í¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ÇÅÁ¾µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£