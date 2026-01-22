ÍÎÁ¤Î²ÈÄíÍÑ¤´¤ßÂÞÃÍ²¼¤²¤Ø¡¡½©ÅÄ»Ô¤¬½èÍý¼ê¿ôÎÁ¤ò6³ä°ú¤²¼¤²¤ëÊý¿Ë¡¡45¥ê¥Ã¥È¥ë10ËçÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¼ê¿ôÎÁ450±ß¤¬180±ß¤Ë¡¡µÄ°÷¤«¤é¤Ï¼ÁÌäÁê¼¡¤°
½©ÅÄ»Ô¤Ï¡¢ÍÎÁ¤Î²ÈÄíÍÑ¤´¤ßÂÞ¤Î²Á³Ê¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê¿ôÎÁ¤ò6³ä°ú¤²¼¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
45¥ê¥Ã¥È¥ë10ËçÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î450±ß¤«¤é180±ß¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ï¡¢´ØÏ¢¤ÎÈñÍÑ¤ò¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄÊþ¹§µ¼Ô
¡Ö½©ÅÄ»Ô¤Î¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤¬ÃÍ²¼¤²¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´¤ßÂÞ¡£¤³¤Î¤¢¤È½©ÅÄ»ÔµÄ²ñ¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÇÅÀ¤ÏÃÍ²¼¤²Éý¤È¡¢»Ô¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
»Ô¤Ï¡¢¤´¤ß¸ºÎÌ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸½»þÅÀ¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÔÌ±¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¡¢½èÍý¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò°ú¤²¼¤²¤ëÊý¿Ë¤ò»ÔµÄ²ñ¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶ÅÔ»Ô¿ä¿Ê²Ý¡¡¸¶ÅÄ¹À²ÝÄ¹
¡Öº£¸å¤â·ÐºÑÅªÆ°µ¡ÉÕ¤±¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤´¤ß¸ºÎÌ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë0.4±ßÄøÅÙ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
½©ÅÄ»Ô¤Î¤´¤ßÂÞ¤Ï¡¢ÂÞËÜÂÎ¤Î²Á³Ê¤Ë½èÍý¼ê¿ôÎÁ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢10ËçÆþ¤ê¤Î¤´¤ßÂÞ¤Ç¤ÏºÇ¤â¾®¤µ¤¤10¥ê¥Ã¥È¥ë¤¬100±ß¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î45¥ê¥Ã¥È¥ë¤À¤È450±ß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò6³ä°ú¤²¼¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢10¥ê¥Ã¥È¥ë¤À¤È60±ß¡¢45¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ï270±ß²¼¤¬¤ê¡¢¤´¤ßÂÞ¤Î²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÅìËÌ6¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³·Á»Ô¤ÈÀçÂæ»Ô¤ÈÆ±¿å½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊý¿Ë¤ËµÄ°÷¤«¤é¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Å¯¼£µÄ°÷
¡ÖÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È´î¤Ö¤È»×¤¦¤ï¤±¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤³³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤ï¤±¡×
¸¶ÅÄ¹À²ÝÄ¹
¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢µÄ°÷¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢°Â¤±¤ì¤Ð±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤â¤½¤âÍÎÁ²½À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤¬¡¢¤´¤ß¤ò¸ºÎÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¤´¤ß¸ºÎÌ¤Î¤Û¤¦¤¬¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢ÍÎÁ²½À©ÅÙ¤Ï°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤â¤Î¡×
ÈÓÌ¶Îé¹îÇ¯µÄ°÷
¡Ö¡Ê²Á³Ê°ú¤²¼¤²¤Ï¡Ë»ÔÌ±¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±¤³¤Î¤´¤ß´ØÏ¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤¤ÀßÈ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤º¤ì¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¸å¡¹¤ÎÀ¤Âå¤ËÉéÃ´¤¬Íè¤ë¤È¡×
¸¶ÅÄ¹À²ÝÄ¹
¡ÖºÇÂç¸Âº£¤Î»þÅÀ¤Ç¸¡¾Ú¤·ÆÀ¤ë¤â¤Î¡¢¿ä·×¤·ÆÀ¤ë¤â¤Î¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¡¢·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æº£¡¢¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
½©ÅÄ»Ô¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤Ë´ØÏ¢¤ÎÈñÍÑ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè·î¤«¤é¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£