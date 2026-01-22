½©ÅÄ»Ô³°°°ÀîÃÏ¶è¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È¡¡¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÂ¦¤«¤é¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¡¡²·Çä»Ô¾ì¤äÀ½Â¤¶È¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¡É¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¨¥ê¥¢¡É¤ÎÀ°È÷°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡¡½©ÅÄ
µîÇ¯4·î¤ËÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ»Ô³°°°ÀîÃÏ¶è¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÂ¦¤«¤é¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢22Æü»ÔµÄ²ñ¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²·Çä»Ô¾ì¤ÎºÆÀ°È÷¤Î¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤ËÀ½Â¤¶È¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¨¥ê¥¢¡×¤òÀ°È÷¤¹¤ë°Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°°°ÀîÃÏ¶è¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏµîÇ¯4·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ÂÃ«½©ÅÄ»ÔÄ¹¤¬¡¢·×²è¤òÇò»æ¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·»ö¶È¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬22Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀïÎ¬¼¼¡¡·ªÎÓÎ§¿Í¼¼Ä¹
¡Ö¹½À®Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢1 ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¨¥ê¥¢¤ÎÀ°È÷¡£2 »Ò°é¤ÆÂÎ¸³·¿»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ¡£3 ²·Çä»Ô¾ì¤ÎºÆÀ°È÷¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î³Æµ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑ¡¦¿Í¤â¤Î¤Î¹¥½Û´Ä¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤Ï¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÂ¦¤Î¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾Î²£»³¶âÂÀþ¤ÎÆîÂ¦¡¢¸½ºß²·Çä»Ô¾ì¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë»Ò°é¤Æ¡¦ÂÎ¸³·¿¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¤Þ¤¹¡£
²·Çä»Ô¾ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ÇÇÑ°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌÂ¦¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë°Æ¤¬ºÆ¤Ó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊªÎ®¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤ä¡¢À½Â¤¶È¤Î»ö¶È¼Ô¤¬½¸¤¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÂ¦¤ÎÄó°Æ¤Ç¤ÏÌÌÀÑÌó50Ëü3,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
²·Çä»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿³µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤ËºÆÀ°È÷¤Î¼êË¡¤ò·èÄê¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ï¤³¤ì¤ò°ìÃ¶ÊÝÎ±¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿½©ÅÄ»Ô¤Ï¡¢º£¸å²·Çä»Ô¾ì¤â´Þ¤á¤¿¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤òÀººº¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÍè·î¤ÎµÄ²ñ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£