36Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿¿Åß¤Î½°±¡Áª¡ÄÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë ¡ÖÀã¤ÎÃæÂçÊÑ¤À¤±¤É´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡×½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥¿ー·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖºî¶È»Ï¤Þ¤ë
½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷ºî¶È¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¸õÊä¼Ô¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ½¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åà¤¨¤ë´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢¿¿Åß¤ÎÁªµó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ç¼¨ÈÄ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë½©ÅÄ»ÔÌò½êÁ°¤Ç¤¹¡£
ËÌÅèÂçÀ»µ¼Ô
¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤«¤Ê¤ê¤Î¿¼¤µ¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½©ÅÄ»Ô¤Ï¡¢¶È¼Ô¤Ë½üÀã¤â¤¢¤ï¤»¤Æ°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê¹º¤¬¡Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¡ÊÃÏÌÌ¤¬¡Ë¹Å¤¤¤Ã¤¹¡×
ÃÏÌÌ¤¬Åà¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹º¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»É¤µ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ê´Ö¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¿¿Åß¤ÎÁªµó¡£
¼«¼£ÂÎ¤âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤¬ÁªµóÆüÄø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï3ÆüÁ°¡£
Æ»Ï©¾å¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ñ¤ä¸©¤Ø¤Î¼êÂ³¤¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢½©ÅÄ»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï·Ç¼¨ÈÄ¤Î¿ô¤ò¡¢Á°²ó¤ª¤È¤È¤·¤Î½°±¡Áª¤«¤éÌó70¤«½ê¸º¤é¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¡¹õºêÅ¯Ìé¤µ¤ó
¡Ö¸ø¼¨Æü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÀßÃÖ¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀã¤ÎÃæÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«ÀßÃÖ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
36Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿¿Åß¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡£
Åö»þ¤òÃÎ¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½àÈ÷ºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£