¡¡Æü»º¤Î¿Íµ¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤¬2025Ç¯12·î18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯ÅÐ¾ì¤Î6ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ½é¤Îºþ¿·¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢³°´Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÈºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬Âç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¤³¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥»¥ì¥Ê¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Ö¥ë¥¥·¥ª¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼V¡×¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ì¿·¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµ¤ÉÊ¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤äÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤âGoogleÅëºÜ¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ä3D±ÇÁü¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤Î¥«¥á¥é»Ù±çµ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÁàºîÀ¤ä°ÂÁ´À¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢É¸½àÅª¤Ê¡ÖX¡×¤äÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤·¤¿¡ÖXV¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¾åµé¤Î¥ë¥¥·¥ª¥ó¡¢ÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¹âµé´¶¤ò¹â¤á¤¿ÆÃÁõ¼Ö¡ÖAUTECH¡×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ËÉÙ¤ÊÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡XV¤ä¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼V¡¢AUTECH¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤ée-POWER¼Ö¡¢¤µ¤é¤Ë4WD¤Îe-4ORCE¼Ö¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥ÉºÇÂç¤ÎÆÃ¿§¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤òÇÑ¤·¤¿¡Ö2Îó¥·¡¼¥È»ÅÍÍ¡×¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼ÖÆâ¤Ï4¿Í¤Þ¤¿¤Ï5¿Í¾è¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ò¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤µ¤»¤ÆÀìÍÑ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¤ò¹¤²¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í2¿Í¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¹Âç¤Ê¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¶õ´Ö¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀìÍÑ¥Þ¥Ã¥È¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¼ÖÃæÇñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤É¤Î¿²¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÍÑÀ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉ¿å»ÅÍÍ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥ÈÉ½Èé¤ä¹Å¼Á±ö¥Ó¥Þ¥Ã¥ÈÄ¥¤ê¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ï¡¢¿å¤äÅ¥¤Î±ø¤ì¤ò´ÊÃ±¤Ë¿¡¤¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥È¤Î²¼¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢½¢¿²»þ¤Ç¤â²ÙÊª¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ò¼è¤ê³°¤»¤Ð¹Âç¤Ê¥é¥²¥Ã¥¸¥ë¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤ÏAUTECH¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤¹¤Ê¤É¥°¥ì¡¼¥É¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ê¡¢XV¤ä¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼V¤Ç¤Ï¥¿¥Õ¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤ËºÇÅ¬¤ÊCORDURA¡Ê¥³¡¼¥Ç¥å¥é¡ËÁÇºà¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥ì¥Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï361Ëü4600±ß¤«¤é509Ëü9600±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤äÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡Ç½¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥»¥ì¥Ê¤Ï¡¢°ÜÆ°¤Î¡ÖÆ»¶ñ¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¿´¶¯¤¤ÁêËÀ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¼ÖÃæÇñÀÇ½¤ò¤³¤ì°ìÂæ¤ÇÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Í³¤Ê¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥»¥ì¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£