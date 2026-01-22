夫のスーツから見知らぬピアスが見つかり、不倫疑惑が浮上！傷ついた妻は…？
徹とのキスに動揺する菜穂。後ろめたい気持ちを抱えながらも、カンナの助言によって夫ときちんと向き合うことを決意するが、省吾のスーツから見知らぬピアスが出てきて…。
徹（戸塚祥太）とのキスに動揺を隠せず、後ろめたい気持ちがある菜穂（宮本茉由）は、カンナ（小川未祐）の助言もあって、省吾（猪塚健太）ときちんと向き合うことを決意し、徹とはもう会わないと心に決める。
しかし、そんな矢先に省吾のスーツから見知らぬピアスが見つかり、不倫疑惑が浮上する。
対する省吾は、綾香（片山萌美）の底知れぬ魅力に抗えず徐々に毒されていく。
傷ついた菜穂の前に再び徹が現れ、菜穂は夫への疑念を打ち明かし…。「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
松本菜穂…宮本茉由
松本省吾…猪塚健太
浅野綾香…片山萌美
望月カンナ…小川未祐
寺田拓真…百瀬拓実
〇
白川徹…戸塚祥太(A.B.C-Z)
原作脚本
【原作】『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』
乙葉一華・久松ゆのみ(Standard inc./ティラミス)
【脚本】今西祐子
監督・演出
【監督】児玉宜久
音楽
【音楽】福廣秀一朗
【オープニングテーマ】
hitomi「Stand by...」(maximum10)
【エンディングテーマ】
サイダーガール「ごめんね」（CIDER RECORDS）
