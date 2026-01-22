ハッピーセット「ポムポムプリン」＆「クレヨンしんちゃん」第2弾は明日から！ 全6種のラインナップをおさらい
「マクドナルド」は、1月16日（金）から、サンリオキャラクター“ポムポムプリン”や『クレヨンしんちゃん』とコラボレーションした「ハッピーセット」を販売中。今回は、1月23日（金）から提供される第2弾ラインナップをおさらいしよう。
【写真】ポムポムプリンの時計で遊べる！ 第2弾のおもちゃラインナップ
■やさしい顔をした道具の形のおもちゃ
今回登場するハッピーセット「ポムポムプリン」は、30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター、ポムポムプリンをモチーフにした食事や勉強など生活のさまざまなシーンで使えるおもちゃ。
第2弾は、針を手で動かして時計の読み方を学べる「とけい型メモスタンド」や、帽子部分を引き出すと6cmの定規が現れる「ベレー帽じょうぎ」、ポムポムプリンのお友だちの“マフィン”と“スコーン”のフォークが付属する「なかよしフォークスタンド」の3種がそろう。
日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は、「時計の針と文字盤を見れば、時間の流れが気になるでしょう。小さな物差しがあれば、鉛筆やミニカーの長さを比べたくなります」コメント。「暮らしと遊びが交わるところに、道具の形をしたおもちゃを添えて、“手を動かして考える時間”を増やしてみましょう」と語る。
また、おもちゃの箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、楽曲のリズムに合わせて画面上のボタンをタップするゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」で遊ぶことも可能だ。
■“ごっこ遊び”や対戦ゲームも
一方のハッピーセット「クレヨンしんちゃん」は、「マクドナルド」モチーフを『クレヨンしんちゃん』のおもちゃとして表現。
第2弾は、クルー姿のしんちゃんが乗ったバイクを手で動かして遊べる「おまたせ！しんちゃんマックデリバリー」のほか、カードの絵合わせで対戦可能な「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」と、ダイヤル式でイラストが変わる「ハッピーセットでゆめみるしんちゃん」の3種が並ぶ。
沢井氏は、「友だちと一緒に“ごっこ遊び”をするときは、“友だちが想像していること”を想像して遊ぶ、という“想像の共有”が必要」だとコメント。「しんちゃんや、しんちゃんが想像するヒーローのおもちゃで遊びながら、“クレヨンしんちゃんの想像”を想像して、物語を作ってお話ししてみましょう」と語っている。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」とも呼びかけている。
【写真】ポムポムプリンの時計で遊べる！ 第2弾のおもちゃラインナップ
■やさしい顔をした道具の形のおもちゃ
今回登場するハッピーセット「ポムポムプリン」は、30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター、ポムポムプリンをモチーフにした食事や勉強など生活のさまざまなシーンで使えるおもちゃ。
日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は、「時計の針と文字盤を見れば、時間の流れが気になるでしょう。小さな物差しがあれば、鉛筆やミニカーの長さを比べたくなります」コメント。「暮らしと遊びが交わるところに、道具の形をしたおもちゃを添えて、“手を動かして考える時間”を増やしてみましょう」と語る。
また、おもちゃの箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、楽曲のリズムに合わせて画面上のボタンをタップするゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」で遊ぶことも可能だ。
■“ごっこ遊び”や対戦ゲームも
一方のハッピーセット「クレヨンしんちゃん」は、「マクドナルド」モチーフを『クレヨンしんちゃん』のおもちゃとして表現。
第2弾は、クルー姿のしんちゃんが乗ったバイクを手で動かして遊べる「おまたせ！しんちゃんマックデリバリー」のほか、カードの絵合わせで対戦可能な「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」と、ダイヤル式でイラストが変わる「ハッピーセットでゆめみるしんちゃん」の3種が並ぶ。
沢井氏は、「友だちと一緒に“ごっこ遊び”をするときは、“友だちが想像していること”を想像して遊ぶ、という“想像の共有”が必要」だとコメント。「しんちゃんや、しんちゃんが想像するヒーローのおもちゃで遊びながら、“クレヨンしんちゃんの想像”を想像して、物語を作ってお話ししてみましょう」と語っている。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」とも呼びかけている。