¡ÖºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª¸µCoCo¤Î»°±ºÍý·Ã»Òà52ºÐ¤ÎºÇ¿·»Ñá¤Ë¡Ö»þ¤¬·Ð¤Ä¤ÎÁá¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤È¤Ï°ã¤¤¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¡Ä
¡¡90Ç¯Âå¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿52ºÐ½÷Í¥¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCoCo¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎµÜÁ°¿¿¼ù(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö16ºÐ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ë53ºÐ¤À¤Ã¤Æ¡¡»þ¤¬·Ð¤Ä¤ÎÁá¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤¤Á¤ã¤¦¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÖCoCo¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î»°±ºÍý·Ã»Ò(52)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹õÈ±¤Î¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¡¢¹õ¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¥»¡¼¥¿¡¼»Ñ¤ÇµÜÁ°¤Ë´ó¤êÅº¤¦»°±º¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÍý·Ã¤Á¤ã¤ó¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½ÐCoCo¡×¡ÖÈ±·¿¤ÏÅö»þ¤ÈµÕ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖºÇ¶á¡¢Íý·Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ä¤·¤¤¡×¡Ö35Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¿ÆÍ§¿´Í§¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤Ç¤â¿¿¼ù¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡»°±º¤Ï1989Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹GoGo¡ª¡ª¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)Æâ¤Î²µ½÷½Î¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCoCo¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£91Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿Íµ¤¤Ë¡£94Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£