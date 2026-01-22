¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤¬à¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ³»Îá¤Ë¡©¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Í¥¬¥¤¥Þ¥¹¡×¤ÈÊó¹ð¡¢¡Ö¥¹¥Ð¥é¥·¡×¡Ö¥ª¥Ó¥ï¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¸÷¤êµ±¤¯·õ¤ò¹½¤¨¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬¿Íµ¤SF¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡×É÷¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼10Ëü¿Í¤òÃ£À®¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¥Í¥¬¥¤¥Þ¥¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¤Îà¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼á¤ò»×¤ï¤»¤ëÆú¿§¤Ëµ±¤¯ËÀ¤ò¹½¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ò±é¤¸¡¢¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ³»Î¤Ê¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡×¡Ö¤ª¡¼¡ª¥ª¥Ó¥ï¥ó¥±¥Î¡¼¥Ó¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¥¹¥Ð¥é¥·¡×¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ø¥Ö¥ó¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¤Ç³èÌö¥Í¥¬¥¤¥Þ¥¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Á´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£