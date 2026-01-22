¡ÖÈà¤Î¸ÀÍÕ¤Ç»Îµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡¡17Ç¯ÌÜ¤ËÄ©¤à¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿ÌÁÍ§¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡¡¸½Ìò°úÂà¤â´¨ÇÈ¤ÎÃæ¤ÇÇ®Åê
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬22Æü¡¢Ê¡²¬¸©µÜ¼ã»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢DeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¿¹Í£ÅÍ»á¡Ê34¡Ë¤ËÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢µ¤¤ÎºÑ¤à¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±³ØÇ¯¤Î¿¹»á¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤ËÃç¤¬¤¤¤¤ÌÁÍ§¤Ç¡¢º£²ó¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤ÏÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤¯Æü¤Ë»²²Ã¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¶¯Îõ¤Ê´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¹þ¤ó¤ÀÃæ¤Ç¤ÎÇ®Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î´¨¤¤Ãæ¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¼¡¡¹¤ÈÇòµå¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ïº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤äÏÆÊ¢¤Î¤±¤¬¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¡¢3ÅÙ¤â½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¡¢46»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¿¹»á¤Ï¤ï¤º¤«2»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï°ìÂÀè¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¤½¤ó¤Ê¶¶ø¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿¹»á¤«¤é¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿à¥¨¡¼¥ëá¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¿¹»á¤Ë¤Ï¡Ë¤³¤Î¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Ë¡Ø·òÂÀ¤Ë¤Ï°ìÇ¯¤Ç¤âÄ¹¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤é¤ä¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÇËÜÅö¤Ë»Îµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡Ê°úÂà¡Ë¤ÏÍè¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë»×¤¤¤¤ê¡¢¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¯²êÀ¸¤¨¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ïºòµ¨¡¢º£µÜ¤ÎÉÔºß¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤ËÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼Í¦¤äÀîÀ¥¹¸¤¬ÂæÆ¬¡£º£µ¨¤ÏÆóÎÝ¤ä»°ÎÝ¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÌîÂ¼¤é¤È¤ÎÍ··â¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤ËÎ×¤à¡£µ¤¿´¤¬ÃÎ¤ì¤¿ÌÁÍ§¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢17Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æµ¤¹çËþÅÀ¤À¡£
