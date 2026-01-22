「どの政党とは申し上げませんが消費税減税には賛成しておりません」静岡・難波市長が消費税減税に苦言 「代替財源示すのが政治の責任」と明言
衆院選の争点として「消費税の減税」に注目が集まる中、静岡市の難波市長は「減税をするのであれば、代わりの財源を示すことが政治の責任」だと苦言を呈しました。
【写真を見る】「減税をするのであれば、代わりの財源を示すことが政治の責任」と話す難波市長の会見「消費税の減税には賛成しておりません」
＜静岡市 難波喬司市長＞「具体的にどの政党ということは申し上げませんが、私は消費税の減税には賛成をしておりません」
1月22日の定例会見で静岡市の難波市長が明言したのは、衆院選の争点の1つに浮上している「消費税の減税」についてです。
今回の選挙に向けては食料品の消費税をゼロにするという公約が相次いで発表されています。
難波市長は「消費税の減税が悪いわけではない」としたうえで「代わりの財源がない形で進めるべきではない」と強調しました。
＜静岡市 難波市長＞「消費税減税をするのであれば、その代替財源をどうするのかということをしっかり示すということが、政治の責任だろうと思っています」
難波市長は今回の衆院選で特定の候補を支持する考えはないとしています。