¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¡¢¡Ö¶²ÉÝ¤ÏÁýÉý¡¢¾Ð¤¤¤ÏÏ¢º¿¡×¡È·à¾ìÂÎ¸³¡É¤Î²ÁÃÍ¤ò¸ì¤ë¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢
¡¡¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤Î¿·ºî±Ç²è¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡Ù¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎTCL¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Èº½ÉÍ¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÈÉü½²Åç¡É¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÛÍÍ¤Ê¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¼ç¿Í¸ø¥ê¥ó¥À¤ò±é¤¸¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¤È¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡È¥¯¥½¾å»Ê¡É¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼Ìò¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¤ÏÎ©¾ì¤¬¼¡¡¹¤ÈµÕÅ¾¤·¡¢Éü½²¤Î±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥é¡¼¤ä¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¤½¤ì¤Ë¿´Íý¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ä¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¡¼¥¯¤Ê¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Êý¸þ¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´Ñ½ª¤ï¤Ã¤Æ·à¾ì¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤¡¡¢½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯Èè¤ì¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢·à¾ì¤Ç¤³¤½Ì£¤ï¤¦¤Ù¤¡ÈÂÎ´¶·¿¡É¤Î°ìËÜ¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤è¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡¢¡Ö¡È´ÑµÒ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë±Ç²è¡É¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤â¡Ö·à¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤Ï´ÑµÒ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë½Ö´Ö¡£¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ËÂ¾¿Í¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁý¤·¤Æ¤¤¤¡¢¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¶²ÉÝ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÇ»Ì©¤Ê°ìÂÎ´¶¤³¤½¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¤Î¥·¡¼¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¿ô¿Í¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ìÁ´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢±Ç²è´Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¸«ÃÎ¤é¤Ì¿ÍÆ±»Î¤¬Æ±¤¸´¶¾ð¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¶¦¤Ë¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤òÌ£¤ï¤¦¡½¡½¤½¤ÎÂÎ¸³¤³¤½¡¢»ä¤¬±Ç²èºî¤ê¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤ËÊû¤²¤ë¡¢Í½ÁÛÉÔÇ½¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ÈÉü½²¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£ ¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤ÎÀïÎ¬¥Á¡¼¥à¤ÇÆ¯¤¯¥ê¥ó¥À¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯ÍÇ½¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤Î¿·¾å»Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢½ÐÄ¥Ãæ¤ÎÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìµ¿ÍÅç¤ÇÆó¿Í¤¤ê¤Ë¡Ä¡£¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡¢Æó¿Í¤ÎÎ©¾ì¤¬¼¡¡¹¤ÈµÕÅ¾¤·¡¢Àè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤È¤Ï¡©ÆüËÜ¸ø³«¤Ï1·î30Æü¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¼ç¿Í¸ø¥ê¥ó¥À¤ò±é¤¸¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¤È¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡È¥¯¥½¾å»Ê¡É¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼Ìò¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¤ÏÎ©¾ì¤¬¼¡¡¹¤ÈµÕÅ¾¤·¡¢Éü½²¤Î±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤è¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡¢¡Ö¡È´ÑµÒ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë±Ç²è¡É¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤â¡Ö·à¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤Ï´ÑµÒ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë½Ö´Ö¡£¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ËÂ¾¿Í¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁý¤·¤Æ¤¤¤¡¢¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¶²ÉÝ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÇ»Ì©¤Ê°ìÂÎ´¶¤³¤½¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¤Î¥·¡¼¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¿ô¿Í¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ìÁ´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢±Ç²è´Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¸«ÃÎ¤é¤Ì¿ÍÆ±»Î¤¬Æ±¤¸´¶¾ð¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¶¦¤Ë¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤òÌ£¤ï¤¦¡½¡½¤½¤ÎÂÎ¸³¤³¤½¡¢»ä¤¬±Ç²èºî¤ê¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤ËÊû¤²¤ë¡¢Í½ÁÛÉÔÇ½¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ÈÉü½²¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£ ¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤ÎÀïÎ¬¥Á¡¼¥à¤ÇÆ¯¤¯¥ê¥ó¥À¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯ÍÇ½¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤Î¿·¾å»Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢½ÐÄ¥Ãæ¤ÎÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìµ¿ÍÅç¤ÇÆó¿Í¤¤ê¤Ë¡Ä¡£¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡¢Æó¿Í¤ÎÎ©¾ì¤¬¼¡¡¹¤ÈµÕÅ¾¤·¡¢Àè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤È¤Ï¡©ÆüËÜ¸ø³«¤Ï1·î30Æü¡£