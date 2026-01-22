ÅÄÃæÍý·Ã¡¢2ºÐÄ¹ÃË¤¬Å´ËÀ¤Ç¡ÈµÕ¾å¤¬¤ê¡É¡¡ÂÎÁà¶µ¼¼¤Ç¤Î»Ñ¤¬¡ÖÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¡×¡ÖDNAÀ¨¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
¡¡¸µÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÍý·Ã¡Ê38¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Å´ËÀ¤ÇµÕ¾å¤¬¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÄ¹ÃË¡Ê2¡Ë¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¡ÖÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¡×Å´ËÀ¤Ç¡ÈµÕ¾å¤¬¤ê¡É¤ò¤¹¤ëÅÄÃæÍý·Ã¤Î2ºÐÄ¹ÃË
¡¡ºòÇ¯9·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤¬ÂÎÁà¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¡£ÀèÀ¸¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å´ËÀ¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌó4¥ö·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤â¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±¤·¤¿¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤¯ÂÎÁà¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÅ´ËÀ¤ÇµÕ¾å¤¬¤ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢2ºÐ!!2ºÐ¤Ê¤ê¤ÎÁ´ÎÏ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤ÈÀº°ìÇÕÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÄ¹ÃË¤òË«¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¼À¨¤¤¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾å¼ê¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤!!!¡×¡ÖÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¡×¡Ö¤â¤¦Î®ÀÐ¤À DNAÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2017Ç¯1·î1Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£18Ç¯2·î¤ËÄ¹½÷¡Ê7¡Ë¡¢23Ç¯5·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¡ÖÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¡×Å´ËÀ¤Ç¡ÈµÕ¾å¤¬¤ê¡É¤ò¤¹¤ëÅÄÃæÍý·Ã¤Î2ºÐÄ¹ÃË
¡¡ºòÇ¯9·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤¬ÂÎÁà¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¡£ÀèÀ¸¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å´ËÀ¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌó4¥ö·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤â¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±¤·¤¿¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤¯ÂÎÁà¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÅ´ËÀ¤ÇµÕ¾å¤¬¤ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢2ºÐ!!2ºÐ¤Ê¤ê¤ÎÁ´ÎÏ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤ÈÀº°ìÇÕÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÄ¹ÃË¤òË«¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¼À¨¤¤¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾å¼ê¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤!!!¡×¡ÖÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¡×¡Ö¤â¤¦Î®ÀÐ¤À DNAÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2017Ç¯1·î1Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£18Ç¯2·î¤ËÄ¹½÷¡Ê7¡Ë¡¢23Ç¯5·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£