¡Ú¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÛÆÊÌÚ¸©»º¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤Î¥·¥§¥¤¥¯¤¬ÅÐ¾ì! 2Ëç½Å¤Í¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤âÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë
¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï1·î28Æü¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¼¤ë¥·¥§¥¤¥¯ ¤¤¤Á¤´ ¡Á¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡Á¡×(S:350±ß¡¢M:430±ß)¤È¡Ö¥À¥Ö¥ë ¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±¡¼¥ ¡ã¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡ä¡×(¥À¥Ö¥ë:920±ß¡¢¥·¥ó¥°¥ë:520±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ö¤Þ¤¼¤ë¥·¥§¥¤¥¯¡×¤òÁ´¹ñ¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¥Ù¥Ë¤Û¤Ã¤Ú¡×¤ä¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ù¥ê¡¼¡×¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Î¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òËèÇ¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©»º¤Î¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥§¥¤¥¯¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¼¤ë¥·¥§¥¤¥¯ ¤¤¤Á¤´ ¡Á¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡Á¡×¤Ï¡¢¥â¥¹¤Î¥Ð¥Ë¥é¥·¥§¥¤¥¯¤ËÆÊÌÚ¸©»º¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉÊ¡£
¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×¤Î»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬¶¯¤¤ÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ²ÌÆù¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤ËÁÆ¤¯¹ï¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Á¤¢¤¤¤«ËÜÍè¤Î´Å¤ß¤È¹á¤ê¤Ë¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥½¡¼¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥»¥Ã¥È²Á³Ê¤Ë140±ßÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢M¥µ¥¤¥º¤ò¥»¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï5·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥À¥Ö¥ë ¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±¡¼¥ ¡ã¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡ä¡×¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤«¤é¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±¡¼¥ ¡ã¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡ä¡×¤ò2Ëç½Å¤Í¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÃç´ÖÆþ¤ê¡£
2Ëç½Å¤Í¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò¾è¤»¤Æ¥«¥Ê¥À»º100¡ó¤Î¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿°ìÉÊ¡£¾Æ¤Êý¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ð¥¿¡¼¤Î±öÌ£¤È¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤Î´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥×¥é¥¹260±ß¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È¤ÎÃíÊ¸¤â²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó11»þ°Ê¹ß¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
