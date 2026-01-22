阪神は２２日、２月１日から行われる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

宜野座組メンバーには椎葉、津田、嶋村、中川、井坪などの若手が名を連ねた。また、高卒２年目の今朝丸がサプライズ選出された。

新人選手では宜野座組スタートが濃厚だったドラフト１位の立石正広内野手（22）＝創価大＝が「右脚の肉離れ」により具志川スタート。主力では梅野、木浪が初の具志川組となった。ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が新人で唯一の宜野座スタートとなった。

メンバーは以下。

▽宜野座キャンプ

【投手】

伊原、椎葉、伊藤将、今朝丸、門別、才木、及川、村上、ルーカス、ラグズデール、桐敷、工藤、富田、早川、木下、石黒、津田、石井、伊藤稜

【捕手】

坂本、伏見、藤田、中川、嶋村

【内野手】

元山、大山、熊谷、中野、佐藤輝、ディベイニー、谷端、小幡、百粼、高寺

【外野手】

森下、近本、濱田、井坪、前川、小野寺

▽うるま（具志川）キャンプ

【投手】

岩崎、岩貞、西勇、下村、大竹、高橋、畠、早瀬、茨木、能登、岡留、湯浅、ドリス、モレッタ、小川、松原、神宮、マルティネス

【捕手】

梅野、榮枝、町田、長坂

【内野手】

木浪、立石、糸原、佐野、山田、植田、戸井、川粼、アルナエス

【外野手】

岡城、島田、豊田、西純、福島、山粼、コンスエグラ