¤¤Î¤¦ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯ ¸¶»ÒÏ§Ää»ß¤Ø
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¤¤Î¤¦ºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¸¶»ÒÏ§¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸¶»ÒÏ§¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ëÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å7»þ¤¹¤®¤ËºÆ²ÔÆ¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°0»þ28Ê¬¡¢À©¸æËÀ¤òÈ´¤¯ºî¶ÈÃæ¤Ë·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ê¡¢ºî¶È¤¬ÃæÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅµ¤ÉôÉÊ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤È¤ß¤Æ¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤¤Û¤É¡¢ÅÀ¸¡¤Î¤¿¤á¤Ë¸¶»ÒÏ§¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÅÅ¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¸á¸å7»þ¤«¤éÈ¯ÅÅ½ê¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë