2026年1月21日放送のトークバラエティー番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）は「40歳からの過ごし方で人生が変わる!? 若く見える人の秘密SP」がテーマ。医師で疲労評論家の梶本修身さんは44歳と60歳で急激に老化が進むとされる最近の米スタンフォード大学の研究を紹介した。

老化はステップ状、階段状に進むことがわかった

「これまで（老化は）坂道を下るようにスーッと落ちていくイメージがあったが、実は最近の研究でステップ状、階段状に老化が進むことがわかった。たとえばアルツハイマー病や心臓血管疾患が60歳になったらいきなり発症率が高くなる」と話す。44歳の時の変化として「まずアルコール代謝、それからカフェイン代謝、脂質代謝、あと肌と筋肉」「多少の個人差はあるが男女ともに44歳は大事なポジションなので生活習慣病のリスクを気にしてもらう必要がある」と紹介した。

麒麟・川島「全身脱毛しました」

40代になって気をつけていることを聞かれた麒麟の川島明さんは「美容をやるようになりました。それまで一切何もやってなくて、朝の番組（のMCを）始まったのが40歳なんで。マネージャーから朝の番組を仕切るなら綺麗な顔じゃないとだめですよと言われてフェイスパックを大量に渡された。その時初めて『俺汚かったんやな』とわかった。あと、ひげも生えない。脱毛して。全身脱毛しました」と話す。

周囲から「えっ〜」と驚きの声。川島さんの後ろに座っていた磯野貴理子さんは思わず立ちあがって「毛がないの？」と詰問する。川島さんも服を脱ぐそぶりをして「（全身を）出せないよ」と話すとさらに笑いが広がった。

平愛梨さんは「私は40歳になって18時以降食べないようにしている」と告白。MCの明石家さんまさんは「はあ、6時やね、夕方」と聞くと、平さんは「ただ17時58分まではぎりぎり菓子パンやら何でも好きなものを食べる」という。川島さんは「アディショナルタイムみたいなものですね」とツッコミを入れていた。

40歳は芸能人の間でも「美容と健康の一つの転換点」でもあるようだ。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）