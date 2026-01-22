「めざましテレビ」狙ってる？ 森香澄「機会があるならやりたい」森パンと呼ばれたかった
フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）が、1月22日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。「めざましテレビ狙ってるっぽい」との問いにマルの札を出した。
この日、ゲストの森に、タレントの島崎和歌子が「ちょっとなんか…原田（葵アナ）さんの前で申し訳ないけど…森さん、めざましテレビ狙ってるっぽい」と問いかけ、めざましテレビにレギュラー出演中の原田葵アナの顔がやや強ばる。
学生時代、就職活動でフジテレビを第一志望にしていたという森はマルの札を挙げ、「もちろん機会があるならやりたい。もともとフジテレビ志望してたときは、『めざましテレビ、やりたいです！』っていうのをずっと言ってて。やっぱ“森パン”って呼ばれたい、みたいなのあったんで。当時。それを今になって叶えられるなら」と意欲を見せる。
そんな森に、ハライチ・岩井勇気は「いまから朝の帯でもいいってこと？」と、スケジュール的には大変になるであろう、朝の情報番組に毎日出演することについて素朴な疑問をぶつけると、森は「全然！私、体力めっちゃあるんですよ。全然いけます、たぶん」と話し、「めざましテレビって、あれどうやって決まるんですか？」と語った。
