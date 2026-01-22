2月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子パラレル大回転で、山形市の斯波正樹選手が日本代表に選ばれました。斯波選手に、2大会ぶり2回目のオリンピック出場に懸ける思いを聞きました。



斯波正樹選手は山形市在住の39歳。20日、競技団体からミラノ・コルティナ冬季オリンピック、スノーボード男子パラレル大回転日本代表に推薦され、その後、正式に選出されました。

海外に遠征中の斯波選手が、YBCの単独取材に喜びを語りました。





小坂アナウンサー「おめでとうございます」斯波正樹選手「ありがとうございます」小坂アナウンサー「いまのお気持ちは？」斯波正樹選手「ひとまずほっとしています。今までやってきたことがひとつ形になってとても嬉しい」斯波選手は小学生の頃から蔵王でスノーボードの腕を磨き、中学2年の時にはジュニア世界選手権で優勝。中学3年で日本最年少のプロスノーボーダーになりました。2018年の平昌大会でオリンピック初出場を果たしましたが、予選敗退。その4年後の北京大会では、代表の座をつかむことができませんでした。「平昌以来のオリンピック出場。どういう思いですか？」斯波正樹選手「平昌オリンピックでは正直言っていいとこ見せたいと思ってしまって体がガチガチになって自分の滑りが出来なかったので、よりよい結果を出すため、自分のパフォーマンスを出すためにという意味で気楽にリラックスして戦おうと思っています」斯波選手は12月、イタリアで開かれたワールドカップのスノーボード男子パラレル大回転に出場して7位に入り、オリンピックの派遣基準をクリアしました。斯波選手は「世界の選手たちのレベルが拮抗していて、自分もトップ層を十分に狙える」と意気込みを語りました。斯波正樹選手「地元の温かい応援があってここまで来られたと感じているので、心からの感謝の気持ちでいっぱい。その気持ちを胸にスタート台に立ってしっかり戦ってきたい」斯波選手がスノーボード男子パラレル大回転に出場するミラノ・コルティナオリンピックは、2月6日に開幕します。