欧州株　ムード好転、銀行株買われ、防衛株は売られる
東京時間17:35現在
英ＦＴＳＥ100　 10217.39（+79.30　+0.78%）
独ＤＡＸ　　24868.88（+307.90　+1.25%）
仏ＣＡＣ40　 8172.00（+102.83　+1.28%）
スイスＳＭＩ　 13275.93（+119.12　+0.90%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:35現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49378.00（+113.00　+0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6940.50（+30.50　+0.44%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25642.25（+171.25　+0.67%）