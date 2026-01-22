欧州株 ムード好転、銀行株買われ、防衛株は売られる
東京時間17:35現在
英ＦＴＳＥ100 10217.39（+79.30 +0.78%）
独ＤＡＸ 24868.88（+307.90 +1.25%）
仏ＣＡＣ40 8172.00（+102.83 +1.28%）
スイスＳＭＩ 13275.93（+119.12 +0.90%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:35現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49378.00（+113.00 +0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6940.50（+30.50 +0.44%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25642.25（+171.25 +0.67%）
