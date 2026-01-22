上野動物園（台東区）は２２日、飼育する双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ、レイレイの近況を情報を公開した。２頭は２５日に最終観覧日を迎え、２７日に中国・四川省へ旅立つことが決まっており、検疫期間に入っている。

雄のシャオシャオは昨年１０月中旬以降、後ろ足の毛が徐々に短くなっていたが「状態は快方に向かっています」という。２３年７月から取り組んできた健康観察に必要な血圧測定や採血のトレーニングに加え、検疫に入り「Ｘ線撮影や駆虫薬の投与などをおこないました」と報告された。体重は１０２・８キロで（１９日時点）、前回公表された１２月１８日より１・３キロ軽かった。

雌のレイレイも前回より２キロ減って９２・４キロ（１９日時点）と公表。シャオシャオ同様、Ｘ線撮影や駆虫薬の投与などが行われており、採食や行動に異常はなく良好だという。モウソウチク、シノダケ、マダケなどのタケを中心に食べ、パンダ団子、ニンジン、リンゴも食べているという。

近況報告では最後に「上野動物園からみなさまへ」として「２０１７年６月１２日以降続けてきたジャイアントパンダ近況の情報提供は、今回で最後になります。長い間ご愛読いただきありがとうございました」とのメッセージが掲載された。