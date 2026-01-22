ÊÆÊ´¥Ñ¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È »³·Á»Ô¤Ç³«ºÅ ÅìµþÅÔ¤Î¥Ñ¥óÅ¹¤Î¥Ñ¥ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¯
Á´¹ñ°ì¤ª¤¤¤·¤¤ÊÆÊ´¥Ñ¥ó¤ò·è¤á¤ë¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤¬21Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¥Ñ¥óÅ¹¤¬½ÐÉÊ¤·¤¿¥Ñ¥ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¹ñ»ºÊÆÊ´¤ò50¡ó°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÊÆÊ´¥Ñ¥ó¡×¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡ÖÊÆÊ´¡×¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È»³·Á¸©¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡¢28ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤é123ÉÊ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢21Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·è¤á¤ëºÇ½ª¿³ºº²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¤µ¤ó¤é¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Ì£¤ä¹á¤ê¡¢¿©´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢²Á³Ê¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÆÈÁÏÀ¤Ê¤É¤âÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕÃÒ²Ã¤µ¤ó¡Ö·ë¶É¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¤È¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¹¤®¤Æ¡ª3ÈÖ¤Î¡¢¥×¥Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¹á¤ê¡Ä¹õÊÆ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃæ¡¹ÄÁ¤·¤¤¡Ä¡×
¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö5 1/2 GOHANBAKERY¡×¤Î¡Ø¤ë¤ó¤ë¤ó¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤ÉÆþ¾Þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï2·î21Æü¡¢»³·Á»Ô¤Î¡Ö¤°¤Ã¤È»³·Á¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£