２２日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４４．９０ポイント（０．１７％）高の２６６２９．９６ポイントと続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は８．６５ポイント（０．０９％）安の９１１４．３０ポイントと反落した。売買代金は２３４８億６０１０万香港ドル（約４兆７８４１億円）に縮小している（２１日は２５０４億５１４０万香港ドル）。

外部環境の改善が相場を支える流れ。米欧の政治対立に対する不安が薄らいでいる。デンマーク領グリーンランドの支配権を巡り、欧州と対立していたトランプ米大統領は自身のＳＮＳで、欧州８カ国に対する追加関税を撤回すると表明。また、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）との間でグリーンランドを含む北極圏の将来を協議する枠組みで合意したことも明らかにした。昨夜の米株市場では、主要株価指数がそろって急反発。香港にも買いが波及した。ただ、上値は限定的。中国経済の先行き不透明感がくぶっている。当局は景気支援スタンスを強めているが、経済効果を見極めたいとするムードも漂った。また、欧米の対立懸念はひとまず後退したが、米国の覇権主義は依然として警戒されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が６．０％高、不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が４．８％高、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が４．１％高と上げが目立った。

セクター別では、石油関連が高い。業界大手３社の中国石油化工（３８６／ＨＫ）が３．４％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．５％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．４％、原油掘削の中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が３．０％ずつ上昇した。

香港の不動産セクターもしっかり。九龍倉置業地産投資のほか、新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が３．６％高、長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が１．８％高、信和置業（８３／ＨＫ）が１．１％高で引けた。

建材・鉄鋼セクターも物色される。中国建材（３３２３／ＨＫ）が６．８％高、安徽海螺水泥（９１４／ＨＫ）が５．４％高、重慶鋼鉄（１０５３／ＨＫ）が２．６％高、鞍鋼（３４７／ＨＫ）が２．２％高と値を上げた。

半面、産金・非鉄セクターは安い。招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．８％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が３．２％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が２．３％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が４．０％、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が３．０％ずつ下落した。

中国の保険セクターもさえない。新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が４．８％安、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が３．８％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が２．４％安、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が２．３％安で取引を終えた。

本土マーケットも続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１４％高の４１２２．５８ポイントで取引を終了した。石油・石炭が高い。軍需産業、通信・メディア関連、不動産、証券、海運なども買われた。半面、銀行・保険は安い。医薬、半導体、食品飲料、自動車、公益も売られた。

