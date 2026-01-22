二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を減らそうという、新たなプロジェクトが県内で始まります。



2030年までに二酸化炭素の排出量を10万トン減らすことを目標にしています。



新たなプロジェクトの名称は、AKITA Green Link Challenge1000、略して”グリチャレ”です。



県内の中小企業を対象に、温室効果ガスの排出を減らすノウハウを提供したり、経営面でのアドバイスを行ったりします。





発起人メンバー 一般社団法人リーズン 平野尚史代表理事「我々の住んでいる秋田の冬の象徴であるハタハタも取れず、鮭も戻ってこない」「地球温暖化はもはや遠い国の未来の話ではなくて、今この秋田で起きている死活問題となっております」大手企業を中心に、取引先を含めて温室効果ガスの排出を減らそうという動きが加速しています。グリチャレでは、プロジェクトに参画した企業が普段どれくらい二酸化炭素を排出しているか数値として算出。業界の平均値と比較したデータを提供します。発起人メンバー 冠婚葬祭エール 真鍋悟社長「ぜひ一次データを算出していただいて、自社でどのくらいのCO2を排出しているのかまずは知っていただいて、そこから脱炭素にどういう取り組みをしていくかそれぞれの企業様と考えていければ」2030年までに二酸化炭素の排出量を10万トン減らすことが目標のグリチャレ。県内の中小企業1,000社の参画を目指し、23日に秋田市でキックオフミーティングを開きます。