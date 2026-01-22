「この日にアメを食べると、風邪をひかない」と言い伝えられている小正月行事、「大館アメッコ市」が、来月14日と15日に開かれます。



開催まで、あと3週間あまりとなる中、大館市の菓子店では、会場で販売するアメづくりが、いま最盛期を迎えています。



22日も雪が降りしきる、大館市の中心部にある菓子店、斎作屋です。



甘～い香りを漂わせながら、いま盛んに行われているのが、「大館アメッコ市」で販売する、アメづくりです。





創業約150年、斎作屋のアメづくりの特徴は、煮詰めた水あめを昔ながらに雪で冷やすことです。熱々のアメを時間をかけながらゆっくり均一に冷ますことができ、より滑らかなくちどけにつながるといいます。「この日にアメを食べると風邪をひかない」と言い伝えられている、アメッコ市。会場には、1年の健康を願って、毎年、多くの人が訪れます。この店では、当日、イチゴやバナナ、チョコレートなど、14種類の味のアメを用意して、訪れる人たちを迎えることにしています。中でも、チョコレート味は、今年のアメッコ市の開催期間が、バレンタインデーと重なることから、例年より多くの量を準備しているということです。斎作屋 斎藤勇作代表「今年は特に雪が多く降っております。多く降るということはインフルエンザが流行しやすくなってきます。私どもアメをつくる気持ちとしてはそのインフルエンザに負けないように心を込めてアメづくりにいま精を出しているところです」「大館アメッコ市」は、来月14日と15日に大館市の中心部で開かれます。