ÉÔ»×µÄ¤ÊËÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥ê¥ª¤òÃæ¿´¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ÖÍõÍò¤Î¥ê¥ª¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¡£COMIC ELAN¤Ç¶áÆü¸ø³«Í½Äê
¡¡HIKE¤Î¡ÖHIKEÊÔ½¸Éô¡×¤Ï¡¢¾¯Ç¯/ÀÄÇ¯¸þ¤±ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦¥ìー¥Ù¥ë¡ÖCOMIC ELAN¡×¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥é¥ó¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÍ½Äê¤ÎºîÉÊ¡ÖÍõÍò¤Î¥ê¥ª¡×¡Ê¤¢¤¤¤é¤ó¤Î¤ê¤ª¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Àµ¼°¤ÊÇÛ¿®³«»ÏÆü¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖCOMIC ELAN¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë4ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¤Î3ºîÌÜ¡£ÂçËâË¡»È¤¤¤Î·»¤ò¤â¤Ä¾¯Ç¯¡¦¥ê¥ª¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÉÔ»×µÄ¤ÊËÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤ÏÌ¦ÇÈ¥«¥¤»á¡£
¥¿¥¤¥ÊÂ¼¤ÇÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡Ö¥ê¥ª¡×¤ÏÂçËâË¡»È¤¤¤ÈÂ¼Ãæ¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ë·»¡Ö¥ê¥Ù¥È¥é¡×¤ò¤â¤Ä¡£
·»¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÏËâË¡¤ÎºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ê¥ª¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü°ìºý¤ÎËâË¡½ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£
ËâË¡½ñ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤Ä¤«¤Ì´Ö¡¢²¿¼Ô¤«¤ËÂ¼¤¬ÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£
Â¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¥ê¥ª¤ò°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ÈÈòÆñ¤µ¤»¤ë¥ê¥Ù¥È¥é¤Ë¡¢Î¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Èµã¤¯¥ê¥ª¡£
¡ÖËÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¥ê¥Ù¥È¥é¤È¥ê¥ª¤ÏÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¡Ä¡Ä¡£
ÉÔ»×µÄ¤ÊËÜ¡¢ÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤¿Â¼¡¢·»¤ÎÌÜÅª¡Ä¡Ä¡£
¾¯Ç¯¥ê¥ª¤ò¤á¤°¤ë¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤¬¤³¤³¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ª¡ÚÌ¦ÇÈ¥«¥¤»á¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Ì¦ÇÈ¥«¥¤¤Ç¤¹¡ª
½éÏ¢ºÜ¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ Æø¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤È¤³¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¼«¿È¤¬°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤ÎÆü¾ï¤È¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¤¼¤Ò°ì½ï¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª