俳優・太田将熙、スーツ姿で魅せる新カレンダー「ASTRAL OFFICE」発売決定

俳優・太田将熙（おおた まさき）の2026-2027年カレンダー（株式会社アミューズ）の予約受付が1月25日（日）18:00よりアーティストオンラインショップ「A!SMART（アスマート）」にて開始される。

【写真】太田将熙がビジネスマンに 先行カットを見る

カレンダーのタイトルは 「ASTRAL OFFICE」。「職場」という馴染みのある空間を舞台に、現実と非現実が交錯する少し奇妙な世界観を表現。撮影はすべて実際のオフィスで行い、テラスや地下などの空間も活用された。

物語は出勤前の朝の身支度から始まり、デスクワークや雑務、ちょっとした休憩まで、一日の業務の流れに沿って展開。本カレンダーは衣装にもこだわり、色や質感の異なる様々なスーツスタイルに、リラックスしたニットベスト、エッジの効いた革ジャケットなど、オンとオフが交錯する装いを太田がセレクトした全12ポーズで展開される。

本カレンダーを「A!SMART（アスマート）」にて2026年2月8日（日）23:59までに注文すると太田将熙の直筆サインを入れて発送される。またローソンチケットにて2026年3月15日（日）22:00までに注文すると、先着で太田と対面で話すことができる「対面式イベント」への参加が可能になる特典も用意。さらにHMV&BOOKS online にて2026年3月15日（日）22:00までに注文すると、先着で太田と1対1でビデオ通話ができる「オンライン個別お話し会」へ参加できる特典も用意されている。

■プロフィール太田将熙（おおた まさき）2013年に舞台『FROGS』(演出/岸谷五朗)にて俳優デビュー。同年、劇団プレステージに加入し、2016年に声優として初参加したテレビアニメ『ドリフェス!』から誕生したユニット“DearDream”の一員として様々なライブイベントに出演。2018年、東京・日本武道館でファイナルステージを飾る。2019年に劇団プレステージ退団後は、主に映像作品を主軸にしながら、映画『冗談じゃないよ』、『悪鬼のウイルス』、テレビ東京『夫の家庭を壊すまで』、NHK『未来の私にブッかまされる!?』のほか、シアタークリエミュージカル『ボニー&クライド』などに出演。直近では、ABC・テレビ朝日 ドラマL『君としたキスはいつまでも』、YouTubeドラマ『呪縛少女バギラちゃん』等の話題作に出演。今後は、初の長編主演映画『人間モドキの四畳半』の公開を控えている。

