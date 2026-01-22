¥ªー¥ë¥¹¥¿ーµé¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¤¬¡ÈÇË³Ê¤Î·ÀÌó¡É¤ò¸ì¤ë¡Ö°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡NBA¥¥ã¥ê¥¢6Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¡£¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ººßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥Ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç41»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÊ¿¶Ñ26.2ÆÀÅÀ6.9¥¢¥·¥¹¥È¤Ë7.1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É0.9¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤È¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ï1·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤ò½ª¤¨¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹9°Ì¤Î22¾¡22ÇÔ¡£ºòÇ¯12·î29Æü°Ê¹ß¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥êー¥°2°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë10¾¡3ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¤Ï¡¢1·î2Æü°Ê¹ß¤Ë¥êー¥°5°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ30.3ÆÀÅÀ¤Ë6.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7.1¥¢¥·¥¹¥È1.0¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ÈÂçË½¤ì¡£Ê¿¶Ñ¥Õ¥êー¥¹¥íー»îÅê¿ô10.9ËÜ¤ÏÆ²¡¹¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢À®¸ùÎ¨85.5¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¹âÀºÅÙ¤Ç9.3ËÜ¤òÀ®¸ù¡£
¡¡20Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2026¡×¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ºÇ½ª·ë²Ì¤Ç¡¢¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¤ÏÁ°½µ¤Î¥¦¥§¥¹¥È7°Ì¤«¤é5°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢220Ëü2605É¼¤ò³ÍÆÀ¡£³Æ¥Áー¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡ÊHC¡ËÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½é¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤ò¾þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥ººßÀÒ»þ¤Î2023Ç¯10·î¤Ë4Ç¯5500Ëü¥É¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥ìー¥È¤ÇÌó86²¯9000Ëü±ß¡Ë¤Î±äÄ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤½¤Î2Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢2027－28¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÃË¤Î·ÀÌó¤Ï¥·ー¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÇ¯Êð¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤¬Ìó1438Ëü¥É¥ë¡ÊÌó22²¯7204Ëü±ß¡Ë¡¢·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ÏÌó1188Ëü¥É¥ë¡ÊÌó18²¯7704Ëü±ß¡Ë¤È¡¢º£¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡È¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë·ÀÌó¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½Ð¿È¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ï¡¢22Æü¤Ë¡ØThe Athletic¡Ù¤Ø¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÍ¤¬¤³¤Î·ÀÌó¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¡© ¤¤¤ä¡£°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¤·ÀÌó´ü´Ö¤Ç·ÀÌó¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¡Ø·ÀÌó°Ê¾å¤Î³èÌö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¸å¤Ç¹Í¤¨¤ë¡Ù¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯8000Ëü±ß¡ËÂ¿¤¯¤Æ¤â¡¢2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó31²¯6000Ëü±ß¡Ë¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î·ÀÌó¤ÏËÍ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¤¬¤â¤·¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ËÁª¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£25ºÐ¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¤Î¹¥¥×¥ìー½¸¡ª