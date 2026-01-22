TVアニメ『地獄楽』第16話（第2期第3話）のあらすじと場面写真が公開された。

本作は、『少年ジャンプ+』にて連載され、シリーズ累計発行部数640万部を突破した賀来ゆうじによる同名漫画をアニメ化したもの。

仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物“天仙”の居城に着いた一行。島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。仙薬をめぐる戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する。

弔兵衛が天仙の一人である蓮と対峙する一方で、記憶を取り戻した画眉丸は、士遠たちと氣（タオ）の鍛錬に励む。そんな中、メイは憔悴していた。天仙と同族だという彼女は、一向に回復する気配がみえずにいたのだった。