No.MENが、デビューアルバム『BAA, AS THE SHADOWS LOOM』を3月18日にリリース。また、同作よりリード曲「Setelan」が2月18日に先行配信リリースされ、新たに制作したMVも公開される。

今作は、初のCD発売となり、同日に配信でもリリースされる。テーマは“時代によって変わらないもの”で、「真実がいつも優しい訳ではないけれど目を逸らさず向き合っていきたい」という強いメッセージが込められている。すでに配信された楽曲、再レコーディングされた人気曲、ライブでのみ披露されていた楽曲、完全アルバム発の新曲など、可能性に満ちた全9曲を収録予定だ。

1曲目の「BAA, AS THE SHADOWS LOOM」は、アルバムのタイトルが織り込まれ、羊の鳴き声と共にこれから始まる8曲の物語の幕開けを告げる詩に。リード曲「Setelan」は、Cocona（Vo/Gt）、Uri（Ba）が高校生の頃に制作した楽曲で、決められた服を身にまといながらも今日を堅実に生きる人に向けて、“スーツを着たまま、踊ってしまえばいい！”と活力やグルーヴを届ける。

「黙示録」は、ファンキーなグルーヴに、拍子が切り替わりながら内省的なサウンドへと変化していく楽曲で、歌詞の背景には“自分の大切なものを守り抜く”という確かな想いも込められている。「Unlovable」は、楽曲タイトルは“愛せない”と感じるような部分や瞬間を意味しているが、実はそれこそが人間らしさであり、本当は愛おしい部分だというメッセージを込めたものに。

「GAME」は、バンド結成当初、Coconaが電子音を取り入れてもグルーヴが残るサウンドを目指し制作したもので、メンバー全員で歌詞を考えた唯一の楽曲であり、再レコーディングによってダンサンブルなサウンドとなっている。「Dear B. Dash」は、中毒性のあるサイケデリック調なサウンドで心の迷いを表現しており、No.MENの音楽的表現の幅を広げた一曲だ。

「斜陽」は、キーボードを軸に各楽器が“間”と“余白”を大事に構成された、クラシカルなジャズバラードで、太宰治の小説『斜陽』から着想を得て制作された。「Hug」は“無条件の愛”という普遍的テーマをもとに作られ、キャッチーでリズミカルなロックをかき鳴らす前半から、緻密かつ壮大な音像に包まれた幻想的な後半へと展開していく楽曲。「surrender」は、救いと祈りをテーマに制作されており、今回再レコーディングした新バージョンとなっている。

また、デビューアルバムのリリースを記念して、バンドが活動の拠点としている名古屋のKDハポン -空き地-にて、3月20日にリリースパーティを開催。本日1月22日からチケット予約の受付を開始する。

あわせて、新たなアーティスト写真も公開。なお、1月14日に配信リリースされたアルバム収録曲「黙示録」は、4つのラジオステーションで1月度のパワープレイ楽曲となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）