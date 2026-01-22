俳優の影山優佳がInstagramを更新し、山田杏奈、鳴海唯とのスリーショットを公開した。

参考：水上恒司×山田杏奈が語る、『シナントロープ』の魅力 2人が感じた初めての経験とは？

『シナントロープ』（テレビ東京系）は、『オッドタクシー』や『セトウツミ』で知られる此元和津也が原作・脚本を務めたドラマ。10月から12月まで放送され、ギャラクシー賞12月度 月間賞を受賞した。

投稿ではその受賞について「見てくださって、応援の言葉をくださって、考察したり盛り上げたりしてくださって、続編みたいですなんて言ってくださって、内側から外側から支えてくださるみなさんのおかげで、大変大きなお褒めの言葉を頂けたと思います」と振り返りつつ、“シナントロープ女子会”を開催したことを報告。

女子会の参加メンバーは、同ドラマで共演していた山田、鳴海、そして影山の3人。「シナントロープ女子会は今日もひっそりと、ゆったりと、じっくりと。あんちゃんのお誕生日を遅ればせながらお祝いさせていただきました。ゆいちゃんもとっても元気そうでした。いつもありがとうございます」と、写真には1月8日に誕生日を迎えた山田の誕生日を祝う様子が。

中央に座る山田は小さな花束を嬉しそうに掲げ、両サイドの鳴海と影山も満面の笑みを見せている。コメント欄には「ギャラクシー賞おめでとう！」「3人ともめっちゃかわいい！」などファンから祝福の言葉が届いた。

（文＝リアルサウンド映画部）