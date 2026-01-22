なぜいま、“平成に流行ったモノ”が再燃？　若年女性の6割がブームを実感！

システムリサーチが運営する「創作品モールあるる（あるるモール）」はこのほど、全国の15歳〜35歳の女性200名を対象に、“平成に流行ったモノ”の再燃に関する意識調査に関する調査を実施しました。

■平成ブーム、「共感」と「行動」にはギャップあり？

近年、「平成レトロ」「平成女児」といったキーワードがSNSや店頭で目立つようになり、平成時代に流行したキャラクターや雑貨、ファッションアイテムが再び注目を集めています。

同調査では、若年女性の約6割が「ブームを感じている」と回答した一方で、実際に購入した経験がある人は2割程度にとどまり、「共感」と「行動」の間にギャップがある実態が明らかになりました。

■約6割が「平成ブームを実感」

「最近、“平成に流行ったモノ”のブームを感じるか」という質問に対し、約6割がブームを実感していることがわかりました。

■支持理由は「懐かしさ」と「思い出に浸りたい気持ち」

なぜいま、平成に流行ったモノが支持されているのでしょうか。

回答結果から、「懐かしさ」や「思い出」といった当時の楽しかった記憶がよみがえる感覚が、支持の大きな理由となっていることがわかります。

■関心層は約4割、購入経験者は約2割

平成ブームによる行動の変化については、関心を持つ人は約4割いる一方で、購入まで至った人は約2割にとどまっているという結果になりました。

■約半数が「一時的な流行」と予想

今後のブームの持続性については、約半数が「一時的な流行」と考えていることが明らかになりました。

懐かしさへの共感はあるものの、長期的なトレンドとして定着するかどうかは慎重に見られているようです。

◇平成ブームは“懐かしさ消費”の表れ

今回の調査から、平成に流行ったモノは若年女性にとって「懐かしさを感じられる存在」として支持されていることがわかりました。

流行から約20年前後が経過したタイミングで再評価される傾向があることから、平成ブームは“ノスタルジー（懐かしさ）”を軸にした消費行動の一つと考えられます。

一方で、購買行動にはまだ大きく結びついていない実態が浮き彫りになりこの懐かしさへの共感を、体験やストーリー性のある商品・サービスへどうつなげていくかが、今後の消費行動を左右するポイントになりそうです。

■調査概要

調査対象：28歳〜59歳の女性

調査期間：2026年1月9日

調査機関：クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数：200名

引用元：創作品モールあるる（ https://alulu.com/ ）

調査結果詳細：https://alulu.com/media/tips_heisei_retro/

（エボル）