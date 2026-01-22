¡Ö¥³¥¹¥È¥³ºÆÈÎÅ¹¡×¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î6³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡ª
¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Á¥é¥·¡¦Çã¤¤Êª¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤Õ¤¦ ¥È¥¯¥Ð¥¤¡×¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸³è¼Ô10,235¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2026Ç¯¡¢Âç¿Íµ¤¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ëºÆÈÎÅ¹¤ËÃíÌÜ¡ª
¥³¥¹¥È¥³¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤Î²ñ°÷À©ÁÒ¸Ë·¿Å¹¡Ö¥³¥¹¥È¥³¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ë¡×¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï1999Ç¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¤Ë37Å¹ÊÞ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢²ÈÅÅ¡¢°áÎà¤Ê¤É¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¡¢ÁÚºÚ¤ä¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆÈ¼«¾¦ÉÊ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£Çã¤¤Êª¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¸Ä¿Í²ñ°÷¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëË¡¿Í²ñ°÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¡¦¾¦ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë°ìÊý¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢²ñ°÷À©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¨¤ëÀ¸³è¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë¥³¥¹¥È¥³¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖºÆÈÎÅ¹¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£7³ä¤¬¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú
¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¸½²ñ°÷¤ÏÌó4³ä¤Ë
¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï70.7%¡Ê¡Ö¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤¢¤ë¡×34.3%¡¢¡Ö¤ä¤ä¶½Ì£¤¢¤ë¡×36.4%¤Î¹ç·×¡Ë¡£
¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÅ¹¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê55.4%¡Ë¡¢¡ÖÂçÍÆÎÌ¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¡×¡Ê52.8%¡Ë¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ê48.1%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÆÈ¼«À¤Ê¤É¡¢ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÌó8³ä¡Ê76.3%¡Ë¡£¸½ºß²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¿Í¤ÏÌó4³ä¡Ê39.6%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¿Íµ¤¾¦ÉÊNO.1¤Ï¡Ö¼÷»Ê¡×¡ª
¥Ç¥ê¥«¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüÍÑÉÊ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë
¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢”¥³¥¹¥È¥³¤È¤¤¤¨¤Ð”¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢¶Ïº¹¤Ç¡Ö¼÷»Ê¡×¡Ê35.4%¡Ë¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥ê¥«¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¢´ÊÊØÄ´ÍýÉÊ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö²ñÈñ¤¬¤â¤Ã¤È°Â¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¤Î»×¤¤¤â
¡Ö²ñÈñ¤¬¤â¤Ã¤È°Â¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö²ñ°÷°Ê³°¤âÇã¤¨¤ì¤Ð¡×¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤â
¥³¥¹¥È¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²ñÈñ¤¬¤â¤Ã¤È°Â¤¤¡×¡Ê58.8%¡Ë¡¢¡Ö²ñ°÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡×¡Ê53.8%¡Ë¤È²ñ°÷À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¡×¡Ê44.2%¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤è¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ê31.4%¡Ë¤Ê¤É¤Î¹Ô¤¤ä¤¹¤µ¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤ÎÍÆÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ê31.4%¡Ë¤ÈÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃíÌÜ¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¥³ºÆÈÎÅ¹¡×¡ª
Ìó6³ä¤¬Ç§ÃÎ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á6³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¥³¥¹¥È¥³¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëºÆÈÎÅ¹¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥È¥³ºÆÈÎÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌó6³ä¡Ê63.7%¡Ë¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÌó4³ä¡Ê44.4%¡Ë¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥³¥¹¥È¥³ºÆÈÎÅ¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢6³ä°Ê¾å¡Ê65.1%¡Ë¤¬¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢¹â¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¡Ø¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Ë¤è¤ë²òÀâ
¥³¥¹¥È¥³¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç1970Ç¯Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¶ÈÂÖ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÊMWC¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²·Çä¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾®Çä¶È¼Ô¤ä°û¿©¶È¼Ô¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¥³¥¹¥È¥³¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤½ÐÅ¹ÃÏ°è¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¡¢²ñ°÷À©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤ëÅ¹¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥³ºÆÈÎÀìÌçÅ¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢Çä¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ë¥³¥¹¥È¥³¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¥³¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºòº£¾®Çä¶È³¦¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¥³¥¹¥È¥³¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤äÁÚºÚ¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÆÈ¼«¾¦ÉÊ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉÊÂ·¤¨¤Î½¼¼Â¤äÂ¾Å¹¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Çä¾ì¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤ªÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â¤³¤ÎÀè¤Þ¤¹¤Þ¤¹»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾®Çä¡¦Î®ÄÌ¶È³¦ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡ÙÃÝ²¼¹À°ìÏºÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¥Æ¡¼¥Þ¡§¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä´ºº¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥Á¥é¥·¡¦Çã¤¤Êª¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤Õ¤¦ ¥È¥¯¥Ð¥¤¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢²È·×Êí¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤Õ¤¦ Zaim¡×¥æ¡¼¥¶¡¼·×10,235Ì¾
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Á1·î13Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë