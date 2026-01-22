【テニス速報】 全豪オープン 第5日 ニール オーバーライトナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジ vs ピエールユーグ エルベール / ジョーダン トンプソン
全豪オープン
大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[ニール オーバーライトナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジ] 2 - 1 [ピエールユーグ エルベール / ジョーダン トンプソン]
全豪オープン第5日がオーストラリア メルボルンで行われ、男子ダブルス1回戦で、ニール オーバーライトナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジとピエールユーグ エルベール / ジョーダン トンプソンが対戦した。
第1セットはニール オーバーライトナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジが7-6で先取。第2セットはピエールユーグ エルベール / ジョーダン トンプソンが6-3で奪い返したが、第3セットはニール オーバーライトナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジが7-6で制し、ニール オーバーライトナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-22 18:02:08 更新