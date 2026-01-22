今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第79回（2026年1月22日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

錦織、次期校長に打診される

「校長、校長というのはあの校長ですか」

「もちろん あの校長だ」

そろそろこの「あの」会話はお腹いっぱいになってきた。

場所は、知事室。新聞を読んでいる江藤（佐野史郎）。ヘブン（トミー・バストウ）の記事が人気だという話を枕に、錦織（吉沢亮）に次期校長にならないかと持ちかける。

ヘブンが松江に留まったのは、ひとえに錦織の力だと江藤は高く評価していた。

「ヘブン先生のおるこの街の未来は明るい」

松江始まって以来の秀才として、「大盤石」と呼ばれ、ヘブンに絶大な信頼を置かれている錦織は、松江の教育界の「リーダー」だと江藤はものすごく錦織を持ち上げる。教育界のリーダーと聞いて筆者は「新しい学校のリーダーズ」を思い出してしまった。

錦織が校長になれば、ヘブンもきっとずっと松江にいるだろうと江藤は踏んでいた。

それほどヘブンが松江の教育に寄与しているのか、ドラマではよくわからない。ただ、当時、西洋人に学問を教わることは権威になり得たのだろうと想像はできる。

ところが錦織は「大変光栄なお話ではあるんですが」となぜか浮かない顔をしている。そのときの江藤のリアクションがまた奇妙だ。

「案ずるな。わしがおる。かわいい生徒たちに君のような道をたどってほしくはないだろうが」

君のような道とはどんな道か。

錦織には何か秘密がありそうなことは、東京にいたときからうっすら匂わされていた。そろそろ錦織もヘブンのお世話係としてだけではない、彼の物語が描かれてもいい頃だ。そういえば遊郭が苦手な理由も知りたい。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）