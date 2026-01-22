King Gnu、新CD「AIZO」のパッケージデザイン公開！期間限定盤には『呪術廻戦』原作者・芥見下々の描き下ろしイラストを使用
King Gnuが2月11日リリースするCDシングル『AIZO』のビジュアルが公開された。
■表題曲「AIZO」は、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」OPテーマ
表題曲の「AIZO」は、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマで、息つく暇もないほど目まぐるしい展開をみせる最新型ロックチューン。
1月9日に配信リリースされ、配信リリース初日に国内ストリーミング数合計300万回を達成し、リリース後1週間あまりで各種デイリー・週間チャートで合計69冠を達成するなど、大きな話題を呼んでいる。
CDパッケージは全3形態で発売。期間生産限定盤は『呪術廻戦』の原作者である芥見下々による描き下ろしイラストが12インチLPサイズでプリントされている迫力のあるスペシャルパッケージ仕様。
初回生産限定盤には『KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION』のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱された、7インチ特殊パッケージ仕様となっている。
また、期間生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤の3形態のいずれにも、『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』追加公演のチケット先行抽選に応募できるシリアルコードが封入される。
店舗別オリジナル特典の絵柄も公開された。詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2026.01.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE「AIZO」
2026.02.11 ON SALE
SINGLE「AIZO」
