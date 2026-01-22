Peel the Apple年末スペシャルライブ、エムオン!で全編独占放送決定
26時のマスカレイド新メンバーオーディションから誕生したアイドルグループ・Peel the Appleが、2025年12月30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催した『Peel the Apple 年末スペシャルライブ2025～THE PRIDE～』の模様が、MUSIC ON! TV（エムオン!）で全編独占放送されることが決定した。
■春海りお＆広島世那の卒業記念公演
メンバーの春海りおと広島世那は、本公演をもってグループを卒業。そんな卒業記念公演の模様が、2月2日22時よりエムオン!にて全編独占放送される。
また、この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し応募すると、抽選で計3名に「メンバー直筆サイン入りTシャツ」が当たるプレゼントキャンペーンも実施中だ。
■番組情報
MUSIC ON!TV『M-ON! LIVE Peel the Apple「春海りお 広島世那 卒業記念公演 Peel the Apple 年末スペシャルライブ2025～THE PRIDE～」』
02/02（月）22:00～24:30
＜オンエアリスト＞
ぎゅっと、冬恋。
We are … Hungry戦士
まだ君を好きでもいいですか？
大好きだよ、ブロッサム
夏、恋はじめます
終世、あなたを想います
なんてこった！
はぴらきえくすちぇんじ
灼熱Glitter
バトン
マキシワンピは夏の色
ブンブンブブブンサマーチューン
VIVA夏サンシャイン
冬色センチメンタル
君はヒーロー
はじまりのはじまり
さんきゅー！
Va!Vamos!
※放送内容はライブ内容と異なる場合あり
