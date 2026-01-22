Peel the Apple年末スペシャルライブ、エムオン!で全編独占放送決定

26時のマスカレイド新メンバーオーディションから誕生したアイドルグループ・Peel the Appleが、2025年12月30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催した『Peel the Apple 年末スペシャルライブ2025～THE PRIDE～』の模様が、MUSIC ON! TV（エムオン!）で全編独占放送されることが決定した。

■春海りお＆広島世那の卒業記念公演

メンバーの春海りおと広島世那は、本公演をもってグループを卒業。そんな卒業記念公演の模様が、2月2日22時よりエムオン!にて全編独占放送される。

また、この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し応募すると、抽選で計3名に「メンバー直筆サイン入りTシャツ」が当たるプレゼントキャンペーンも実施中だ。

■番組情報

MUSIC ON!TV『M-ON! LIVE Peel the Apple「春海りお 広島世那 卒業記念公演 Peel the Apple 年末スペシャルライブ2025～THE PRIDE～」』

02/02（月）22:00～24:30

＜オンエアリスト＞

ぎゅっと、冬恋。

We are … Hungry戦士

まだ君を好きでもいいですか？

大好きだよ、ブロッサム

夏、恋はじめます

終世、あなたを想います

なんてこった！

はぴらきえくすちぇんじ

灼熱Glitter

バトン

マキシワンピは夏の色

ブンブンブブブンサマーチューン

VIVA夏サンシャイン

冬色センチメンタル

君はヒーロー

はじまりのはじまり

さんきゅー！

Va!Vamos!

※放送内容はライブ内容と異なる場合あり

■関連リンク

プレゼントキャンペーン詳細

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/30/306030/

MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト

http://www.m-on.jp

Peel the Apple OFFICIAL SITE

https://peel-the-apple.com/