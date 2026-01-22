「日経225ミニ」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限7054枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月22日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7054枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7054( 7054)
ソシエテジェネラル証券 5387( 5387)
バークレイズ証券 3709( 3709)
SBI証券 3404( 1196)
楽天証券 2367( 1125)
松井証券 847( 847)
マネックス証券 338( 338)
フィリップ証券 201( 201)
三菱UFJeスマート 328( 188)
インタラクティブ証券 121( 121)
日産証券 96( 96)
ドイツ証券 93( 93)
JPモルガン証券 44( 44)
立花証券 20( 20)
岩井コスモ証券 15( 15)
共和証券 7( 7)
ゴールドマン証券 4( 4)
光世証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 182227( 182157)
ソシエテジェネラル証券 116383( 116383)
バークレイズ証券 59640( 59640)
SBI証券 74955( 40955)
松井証券 24376( 24376)
サスケハナ・ホンコン 20322( 20322)
楽天証券 39697( 17685)
日産証券 15783( 15783)
BNPパリバ証券 11161( 11161)
JPモルガン証券 10297( 10297)
三菱UFJeスマート 12568( 7066)
モルガンMUFG証券 6828( 6828)
ビーオブエー証券 5441( 5441)
みずほ証券 5107( 5107)
マネックス証券 4959( 4959)
ゴールドマン証券 4749( 4743)
野村証券 4916( 4624)
広田証券 3057( 3057)
フィリップ証券 1992( 1992)
インタラクティブ証券 1419( 1419)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 109( 109)
ソシエテジェネラル証券 94( 94)
フィリップ証券 35( 35)
楽天証券 39( 29)
SBI証券 31( 15)
三菱UFJeスマート 16( 14)
マネックス証券 14( 14)
松井証券 10( 10)
ドイツ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース