　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月22日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万721枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 10721(　 10721)
ソシエテジェネラル証券　　　 10236(　 10236)
バークレイズ証券　　　　　　　4953(　　4953)
JPモルガン証券　　　　　　　　2777(　　2777)
ビーオブエー証券　　　　　　　2663(　　2663)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1588(　　1588)
ゴールドマン証券　　　　　　　2055(　　1559)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 933(　　 933)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 881(　　 881)
野村証券　　　　　　　　　　　 795(　　 795)
シティグループ証券　　　　　　 259(　　 259)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 253(　　 253)
日産証券　　　　　　　　　　　 219(　　 219)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 219(　　 219)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 195(　　 195)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　77(　　　53)
インタラクティブ証券　　　　　　50(　　　50)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　48(　　　42)
みずほ証券　　　　　　　　　　　40(　　　40)
松井証券　　　　　　　　　　　　38(　　　38)


◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　　 2)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

