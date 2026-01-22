「TOPIX先物」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万721枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月22日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万721枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10721( 10721)
ソシエテジェネラル証券 10236( 10236)
バークレイズ証券 4953( 4953)
JPモルガン証券 2777( 2777)
ビーオブエー証券 2663( 2663)
モルガンMUFG証券 1588( 1588)
ゴールドマン証券 2055( 1559)
サスケハナ・ホンコン 933( 933)
HSBC証券 881( 881)
野村証券 795( 795)
シティグループ証券 259( 259)
UBS証券 253( 253)
日産証券 219( 219)
BNPパリバ証券 219( 219)
ドイツ証券 195( 195)
SBI証券 77( 53)
インタラクティブ証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 48( 42)
みずほ証券 40( 40)
松井証券 38( 38)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース