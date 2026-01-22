「日経225先物」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万4840枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月22日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4840枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14840( 13172)
ソシエテジェネラル証券 13902( 10358)
バークレイズ証券 5335( 5267)
サスケハナ・ホンコン 3102( 3102)
モルガンMUFG証券 2318( 2025)
ゴールドマン証券 2300( 2015)
野村証券 3480( 1441)
松井証券 1286( 1286)
SBI証券 1794( 1245)
JPモルガン証券 2373( 1245)
日産証券 1106( 1106)
みずほ証券 1012( 749)
UBS証券 1872( 743)
ビーオブエー証券 812( 735)
BNPパリバ証券 2564( 722)
三菱UFJeスマート 595( 521)
ドイツ証券 498( 469)
シティグループ証券 3139( 453)
楽天証券 639( 431)
大和証券 390( 290)
SMBC日興証券 45( 0)
三菱UFJ証券 5( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 171( 121)
ABNクリアリン証券 82( 32)
松井証券 16( 16)
SBI証券 15( 13)
マネックス証券 11( 11)
ドイツ証券 6( 6)
楽天証券 9( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
光世証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース